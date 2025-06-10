Російські безпілотники вдарили по пологовому будинку в Одесі
Вівторок, 10 червня 2025, 02:22
У ніч на 10 червня росіяни поцілили у пологовий будинок, станцію екстреної медичної допомоги та житлові будинки в Одесі.
Джерело: мер Одеси Геннадій Труханов, начальник Одеської ОВА Олег Кіпер
Пряма мова: "Унаслідок нічної атаки ударними безпілотниками пошкоджено адміністративну частину пологового будинку. На щастя, немає жертв і постраждалих".
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Деталі: За словами Кіпера, росіяни поцілили у пологовий будинок, станцію екстреної медичної допомоги та житлові будинки.
"Щодо пологового будинку: без потерпілих, пацієнти та персонал встигли евакуюватися", – уточнив Кіпер.