Российские беспилотники ударили по роддому в Одессе
Вторник, 10 июня 2025, 02:22
В ночь на 10 июня россияне ударили в роддом, станцию экстренной медицинской помощи и жилые дома в Одессе.
Источник: мэр Одессы Геннадий Труханов, начальник Одесской ОВА Олег Кипер
Прямая речь: "В результате ночной атаки ударными беспилотниками повреждена административная часть роддома. К счастью, нет жертв и пострадавших".
Реклама:
Детали: По словам Кипера, россияне попали в роддом, станцию экстренной медицинской помощи и жилые дома.
"Относительно роддома: без пострадавших, пациенты и персонал успели эвакуироваться", – уточнил Кипер.