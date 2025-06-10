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Российские беспилотники ударили по роддому в Одессе

Иван ДьяконовВторник, 10 июня 2025, 02:22
Российские беспилотники ударили по роддому в Одессе
Фото: Геннадий Труханов

В ночь на 10 июня россияне ударили в роддом, станцию экстренной медицинской помощи и жилые дома в Одессе.

Источник: мэр Одессы Геннадий Труханов, начальник Одесской ОВА Олег Кипер

Прямая речь: "В результате ночной атаки ударными беспилотниками повреждена административная часть роддома. К счастью, нет жертв и пострадавших".

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Детали: По словам Кипера, россияне попали в роддом, станцию экстренной медицинской помощи и жилые дома.

"Относительно роддома: без пострадавших, пациенты и персонал успели эвакуироваться", – уточнил Кипер.

Одессабеспилотники
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