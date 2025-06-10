Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Масована повітряна атака на Київщину: пошкоджені будинки, палають автомобілі

Іван Д'яконовВівторок, 10 червня 2025, 04:03
Масована повітряна атака на Київщину: пошкоджені будинки, палають автомобілі
Ілюстративне фото: ДСНС

У ніч на 10 червня Київська область зазнає масованої повітряної атаки з боку Росії. Окупаційні війська застосували ударні безпілотники та ракети. Підтверджено руйнування в чотирьох районах області.

Джерело: начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник

Деталі: За інформацією очільника ОВА, унаслідок російського масштабного удару пошкоджень зазнали Фастівський, Броварський, Бориспільський та Обухівський райони.

Реклама:

"Пошкоджено приватні будинки, зафіксовано загоряння автомобілів", – повідомив Калашник. 

Уточнюється інформація щодо постраждалих та масштабу руйнувань.

Повітряна тривога триває вже понад пʼять годин.

Київська областьбезпілотникиросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоКиїв перебував під масованою атакою російських БпЛА і балістики: вирували пожежі, 4 постраждалих
Усик запросив Трампа в Україну – пожити під російськими бомбардуваннями
Генсек НАТО: Росія може напасти на Альянс протягом 5 років
відеоЗ'явилося відео, як Україна повернула першу групу бійців віком до 25 років
Білий дім не може знайти кваліфікованих працівників для Гегсета – NBC News
Розкрадання на закупівлях Харківобленерго: родич співвласника "Кварталу 95" вийшов із СІЗО
Усі новини...
Київська область
Нічна атака: на Київщині пошкоджено житло і авто
Росіяни атакували Україну ударними БпЛА та ракетами, у Києві та області працювала ППО
Знущання з кота на Київщині: до відповідальності притягли батьків підлітків
Останні новини
08:37
Король Іспанії, який гостює у Румунії, разом з президентом відвідає навчальний центр НАТО
08:30
інтерв'юРозширення НАТО – не причина війни, а причина, чому війни немає в США – історик Тімоті Ґартон Еш
08:29
У Сумах помер поранений підліток: він постраждав від атаки 3 червня
08:15
фото Окупанти гатили по Дніпропетровщині: 2 поранених, пошкоджено інфраструктуру, СТО, багатоповерхівку
08:14
ЗСУ на Покровському напрямку і Курщині відбили майже 80 штурмів – Генштаб
08:09
Румунські ЗМІ дізнались останні деталі перемовин партій про нового прем’єра
07:54
Росія втратила 2 літаки і майже тисячу вояк за добу
07:42
Серед партій Польщі з березня найбільше зросла підтримка антиукраїнської "Конфедерації"
07:32
фото, відео У Росії заявили про атаку дронів: вибухи чули в місті, де збирають "Шахеди"
06:16
Ізраїль попередив про авіаудари по трьох портах в Ємені і закликав цивільних терміново евакуюватися
Усі новини...
Реклама:
Реклама: