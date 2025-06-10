Масована повітряна атака на Київщину: пошкоджені будинки, палають автомобілі
Вівторок, 10 червня 2025, 04:03
У ніч на 10 червня Київська область зазнає масованої повітряної атаки з боку Росії. Окупаційні війська застосували ударні безпілотники та ракети. Підтверджено руйнування в чотирьох районах області.
Джерело: начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник
Деталі: За інформацією очільника ОВА, унаслідок російського масштабного удару пошкоджень зазнали Фастівський, Броварський, Бориспільський та Обухівський райони.
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"Пошкоджено приватні будинки, зафіксовано загоряння автомобілів", – повідомив Калашник.
Уточнюється інформація щодо постраждалих та масштабу руйнувань.
Повітряна тривога триває вже понад пʼять годин.