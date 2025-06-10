Массированная воздушная атака на Киевскую область: повреждены дома, горят машины

В ночь на 10 июня Киевская область подвергается массированной воздушной атаке со стороны России. Оккупационные войска применили ударные беспилотники и ракеты. Подтверждены разрушения в четырех районах области.

Источник: начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник

Детали: По информации главы ОВА, в результате российского масштабного удара повреждения получили Фастовский, Броварской, Бориспольский и Обуховский районы.

Реклама:

"Повреждены частные дома, зафиксировано возгорание автомобилей", – сообщил Калашник.

Уточняется информация о пострадавших и масштабе разрушений.

Воздушная тревога продолжается уже более пяти часов.