Окупанти гатили по Дніпропетровщині: 2 поранених, пошкоджено інфраструктуру, СТО, багатоповерхівку

Двоє людей дістали поранення внаслідок російських ударів з різних видів озброєння по Дніпропетровщині, в області пошкоджено будинки, інфраструктуру, СТО та лінію електропередач.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "Не вщухали атаки на Нікопольщину. Агресор бив FPV-дронами та артилерією. Тероризував сам Нікополь, Марганецьку, Покровську і Мирівську громади. Постраждали двоє чоловіків 43 і 53 років. Обидва в лікарні у стані середньої тяжкості".

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Деталі: У районі пошкоджено інфраструктуру, багатоповерхівку, СТО, гараж, лінію електропередач. Виникла пожежа, яку рятувальники уже загасили.

Фото з Telegram Сергія ЛИсака

У Синельниківському районі від ударів безпілотниками потерпали Межівська і Слов'янська громади.



"Виникло займання – його вогнеборці ліквідували. Практично зруйнований будинок культури, понівечена приватна оселя", – повідомив Лисак.

Він додав, що увечері та вночі оборонці неба знищили над Дніпропетровщиною 6 БпЛА.