Оккупанты били по Днепропетровщине: 2 раненых, повреждена инфраструктура, СТО, многоэтажка

Два человека получили ранения в результате российских ударов из различных видов вооружения по Днепропетровщине, в области повреждены дома, инфраструктура, СТО и линия электропередач.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Не утихали атаки на Никопольщину. Агрессор бил FPV-дронами и артиллерией. Терроризировал сам Никополь, Марганецкую, Покровскую и Мировскую общины. Пострадали двое мужчин 43 и 53 лет. Оба в больнице в состоянии средней тяжести".

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Детали: В районе повреждена инфраструктура, многоэтажка, СТО, гараж, линия электропередач. Возник пожар, который спасатели уже потушили.

ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

В Синельниковском районе от ударов беспилотниками пострадали Межевская и Славянская общины.

"Возникло возгорание – его пожарные ликвидировали. Практически разрушен дом культуры, изуродован частный дом", – сообщил Лысак.

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Он добавил, что вечером и ночью защитники неба уничтожили над Днепропетровщиной 6 БпЛА.