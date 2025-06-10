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Оккупанты били по Днепропетровщине: 2 раненых, повреждена инфраструктура, СТО, многоэтажка

Ирина БалачукВторник, 10 июня 2025, 08:15
Оккупанты били по Днепропетровщине: 2 раненых, повреждена инфраструктура, СТО, многоэтажка
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Два человека получили ранения в результате российских ударов из различных видов вооружения по Днепропетровщине, в области повреждены дома, инфраструктура, СТО и линия электропередач.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Не утихали атаки на Никопольщину. Агрессор бил FPV-дронами и артиллерией. Терроризировал сам Никополь, Марганецкую, Покровскую и Мировскую общины. Пострадали двое мужчин 43 и 53 лет. Оба в больнице в состоянии средней тяжести". 

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Детали: В районе повреждена инфраструктура, многоэтажка, СТО, гараж, линия электропередач. Возник пожар, который спасатели уже потушили. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

В Синельниковском районе от ударов беспилотниками пострадали Межевская и Славянская общины.

"Возникло возгорание – его пожарные ликвидировали. Практически разрушен дом культуры, изуродован частный дом", – сообщил Лысак.

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Он добавил, что вечером и ночью защитники неба уничтожили над Днепропетровщиной 6 БпЛА.

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