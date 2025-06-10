Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сибіга закликав партнерів не зволікати з санкціями проти РФ  після останніх ударів

Марія Ємець, Анастасія ПроцВівторок, 10 червня 2025, 09:18
Сибіга закликав партнерів не зволікати з санкціями проти РФ  після останніх ударів
фото: ДСНС

Після нічних ударів 10 червня міністр закордонних справ Андрій Сибіга виступив із закликом негайно посилити тиск на Росію через нові санкції.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Сибіги у своєму X

Деталі: Сибіга розповів, що в ніч проти вівторка Київ та Одеса пережили можливо наймасованіші повітряні обстріли за увесь час війни із застосуванням сотень БПЛА і балістичних ракет. 

Реклама:

"Росія вдарила по пологовому будинку та звичайних житлових будівлях, вбивши та поранивши цивільних. Росія відкидає будь-які змістовні зусилля задля миру – тому має зіткнутися з новими руйнівними санкціями. Вже зараз. Більше немає чого чекати", – наголосив очільник МЗС.

РЕКЛАМА:

Він зазначив, що пріоритетними сферами для цього є російські банки, пониження "стелі" ціни на газ, встановленої G7, та вторинні санкції проти тих, хто допомагає РФ обходити обмеження.

"Ці санкції мають на меті не лише підтримати Україну – вони потрібні і для наших партнерів. Такі економічні обмеження позбавляють фінансування воєнну машину РФ, що спрямована не лише проти нас, а й проти них. Так само важливі кроки для посилення України, зокрема додаткове постачання засобів ППО", – зазначив Сибіга. 

Нагадаємо:

  • Днями президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп, як "лідер вільного світу" має запровадити санкції проти Росії, які розв’язала загарбницьку війну.
  • Нагадаємо, сенатори Річард Блументаль (демократ) і Ліндсі Грем (республіканець) разом з 80 співавторами подали законопроєкт, який передбачатиме додаткові економічні санкції проти Росії за відмову від перемир’я, зокрема запровадження 500-відсоткового мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту. Проєкт має підтримку і в Палаті представників. 
  • Проте, за даними ЗМІ, Трамп хоче помʼякшення санкційних заходів у законопроєкті.
  • Публічно Трамп каже, що запровадить нові санкції проти Росії "за потреби".

МЗСсанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
В Австрії сталась стрілянина у школі: учень відкрив вогонь у класах і скоїв суїцид
фотоРосіяни вночі пошкодили Софійський собор і Одеську кіностудію
опитуванняУкраїнці відповіли, чи готові до територіальних поступок заради миру та гарантій безпеки
фото Російський удар пошкодив будівлю біля представництва ЄС у Києві
фотоІзраїль депортував Грету Тунберг, яка намагалась потрапити до Гази
Росіяни атакували Україну 7 ракетами і 315 дронами: 284 цілі знешкодили, але є і 11 влучань
Усі новини...
МЗС
У МЗС відреагували на вбивство у Бельгії дружини та доньки українського військового
"Не сприяє примиренню": МЗС розкритикувало Польщу за держсвято у пам'ять про жертв Волинської трагедії
Кислиця відповів Путіну щодо "політичної культури": Московські бандити прикриваються вуаллю дівиці
Останні новини
13:51
футболНародився, щоб забивати: Україні протистоятиме гігант, що наколотив 20 голів у чемпіонаті Англії
13:51
фотоДБР: Адвокат з Дніпра на керівних посадах у поліції набув 18 "непояснених" квартир
13:39
У Борисполі після нічної атаки і масштабної пожежі скасували всі масові заходи
13:35
OpenAI каже, що досягла $10 млрд річного регулярного доходу
13:31
У Києві через російську атаку загинула жінка
13:26
"Політичне втручання": у США міністр-антивакцинатор розпустив комітет з питань імунізації
13:24
фотоУ Києві від російської атаки постраждав стадіон "Спартак"
13:20
Цінова війна на ринку електроавто душить сталеварів Китаю – металурги б'ють на сполох
13:19
В Австрії сталась стрілянина у школі: учень відкрив вогонь у класах і скоїв суїцид
13:14
В Україні збережеться прохолодна погода, подекуди – дощ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: