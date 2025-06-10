Сибіга закликав партнерів не зволікати з санкціями проти РФ після останніх ударів
Після нічних ударів 10 червня міністр закордонних справ Андрій Сибіга виступив із закликом негайно посилити тиск на Росію через нові санкції.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Сибіги у своєму X
Деталі: Сибіга розповів, що в ніч проти вівторка Київ та Одеса пережили можливо наймасованіші повітряні обстріли за увесь час війни із застосуванням сотень БПЛА і балістичних ракет.
"Росія вдарила по пологовому будинку та звичайних житлових будівлях, вбивши та поранивши цивільних. Росія відкидає будь-які змістовні зусилля задля миру – тому має зіткнутися з новими руйнівними санкціями. Вже зараз. Більше немає чого чекати", – наголосив очільник МЗС.
Another night of Russian terror in Ukraine. Kyiv and Odesa under heaviest attacks by hundreds of drones and ballistic missiles.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 10, 2025
Russians struck a maternity ward and ordinary residential buildings, killing and injuring civilians.
Russia rejects any meaningful peace efforts and… pic.twitter.com/l0xRBHJZB5
Він зазначив, що пріоритетними сферами для цього є російські банки, пониження "стелі" ціни на газ, встановленої G7, та вторинні санкції проти тих, хто допомагає РФ обходити обмеження.
"Ці санкції мають на меті не лише підтримати Україну – вони потрібні і для наших партнерів. Такі економічні обмеження позбавляють фінансування воєнну машину РФ, що спрямована не лише проти нас, а й проти них. Так само важливі кроки для посилення України, зокрема додаткове постачання засобів ППО", – зазначив Сибіга.
Нагадаємо:
- Днями президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп, як "лідер вільного світу" має запровадити санкції проти Росії, які розв’язала загарбницьку війну.
- Нагадаємо, сенатори Річард Блументаль (демократ) і Ліндсі Грем (республіканець) разом з 80 співавторами подали законопроєкт, який передбачатиме додаткові економічні санкції проти Росії за відмову від перемир’я, зокрема запровадження 500-відсоткового мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту. Проєкт має підтримку і в Палаті представників.
- Проте, за даними ЗМІ, Трамп хоче помʼякшення санкційних заходів у законопроєкті.
- Публічно Трамп каже, що запровадить нові санкції проти Росії "за потреби".