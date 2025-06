Сибіга закликав партнерів не зволікати з санкціями проти РФ  після останніх ударів

Після нічних ударів 10 червня міністр закордонних справ Андрій Сибіга виступив із закликом негайно посилити тиск на Росію через нові санкції.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Сибіги у своєму X

Деталі: Сибіга розповів, що в ніч проти вівторка Київ та Одеса пережили можливо наймасованіші повітряні обстріли за увесь час війни із застосуванням сотень БПЛА і балістичних ракет.

"Росія вдарила по пологовому будинку та звичайних житлових будівлях, вбивши та поранивши цивільних. Росія відкидає будь-які змістовні зусилля задля миру – тому має зіткнутися з новими руйнівними санкціями. Вже зараз. Більше немає чого чекати", – наголосив очільник МЗС.

Another night of Russian terror in Ukraine. Kyiv and Odesa under heaviest attacks by hundreds of drones and ballistic missiles.



Russians struck a maternity ward and ordinary residential buildings, killing and injuring civilians.



Russia rejects any meaningful peace efforts and… pic.twitter.com/l0xRBHJZB5