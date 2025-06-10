Сибига призвал партнеров не медлить с санкциями против РФ после последних ударов
После ночных ударов 10 июня министр иностранных дел Андрей Сибига выступил с призывом немедленно усилить давление на Россию из-за новых санкций.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Сибиги в своем X
Детали: Сибига рассказал, что в ночь на вторник Киев и Одесса пережили, возможно, самые массированные воздушные обстрелы за все время войны с применением сотен БПЛА и баллистических ракет.
"Россия нанесла удар по роддому и обычным жилым зданиям, убив и ранив мирных жителей. Россия отвергает любые содержательные усилия ради мира – поэтому должна столкнуться с новыми разрушительными санкциями. Уже сейчас. Больше нечего ждать", – подчеркнул глава МИД.
Another night of Russian terror in Ukraine. Kyiv and Odesa under heaviest attacks by hundreds of drones and ballistic missiles.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 10, 2025
Russians struck a maternity ward and ordinary residential buildings, killing and injuring civilians.
Russia rejects any meaningful peace efforts and… pic.twitter.com/l0xRBHJZB5
Он отметил, что приоритетными сферами для этого являются российские банки, снижение "потолка" цен на газ, установленного G7, и вторичные санкции против тех, кто помогает РФ обходить ограничения.
"Эти санкции призваны не только поддержать Украину – они важны и для наших партнеров. Такие экономические ограничения лишают финансирования военную машину РФ, направленную не только против нас, но и против них. Не менее важны шаги по укреплению Украины, в частности дополнительная поставка средств ПВО", – отметил Сыбига.
Напомним:
- На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп, как "лидер свободного мира", должен ввести санкции против России, которая развязала захватническую войну.
- Напомним, сенаторы Ричард Блументаль (демократ) и Линдси Грэм (республиканец) вместе с 80 соавторами подали законопроект, который предусматривает дополнительные экономические санкции против России за отказ от перемирия, в частности введение 500-процентной пошлины на товары, импортируемые из стран, которые покупают российскую нефть. Проект имеет поддержку и в Палате представителей.
- Однако, по данным СМИ, Трамп хочет смягчения санкционных мер в законопроекте.
- Публично Трамп говорит, что введет новые санкции против России "при необходимости".