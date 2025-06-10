Сибига призвал партнеров не медлить с санкциями против РФ после последних ударов

После ночных ударов 10 июня министр иностранных дел Андрей Сибига выступил с призывом немедленно усилить давление на Россию из-за новых санкций.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Сибиги в своем X

Детали: Сибига рассказал, что в ночь на вторник Киев и Одесса пережили, возможно, самые массированные воздушные обстрелы за все время войны с применением сотен БПЛА и баллистических ракет.

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"Россия нанесла удар по роддому и обычным жилым зданиям, убив и ранив мирных жителей. Россия отвергает любые содержательные усилия ради мира – поэтому должна столкнуться с новыми разрушительными санкциями. Уже сейчас. Больше нечего ждать", – подчеркнул глава МИД.

Another night of Russian terror in Ukraine. Kyiv and Odesa under heaviest attacks by hundreds of drones and ballistic missiles.



Russians struck a maternity ward and ordinary residential buildings, killing and injuring civilians.



Russia rejects any meaningful peace efforts and… pic.twitter.com/l0xRBHJZB5 — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 10, 2025

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Он отметил, что приоритетными сферами для этого являются российские банки, снижение "потолка" цен на газ, установленного G7, и вторичные санкции против тех, кто помогает РФ обходить ограничения.

"Эти санкции призваны не только поддержать Украину – они важны и для наших партнеров. Такие экономические ограничения лишают финансирования военную машину РФ, направленную не только против нас, но и против них. Не менее важны шаги по укреплению Украины, в частности дополнительная поставка средств ПВО", – отметил Сыбига.

Напомним: