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Сибига призвал партнеров не медлить с санкциями против РФ после последних ударов

Мария Емец, Анастасия ПроцВторник, 10 июня 2025, 09:18
Сибига призвал партнеров не медлить с санкциями против РФ после последних ударов
фото: ГСЧС

После ночных ударов 10 июня министр иностранных дел Андрей Сибига выступил с призывом немедленно усилить давление на Россию из-за новых санкций.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Сибиги в своем X

Детали: Сибига рассказал, что в ночь на вторник Киев и Одесса пережили, возможно, самые массированные воздушные обстрелы за все время войны с применением сотен БПЛА и баллистических ракет.

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"Россия нанесла удар по роддому и обычным жилым зданиям, убив и ранив мирных жителей. Россия отвергает любые содержательные усилия ради мира – поэтому должна столкнуться с новыми разрушительными санкциями. Уже сейчас. Больше нечего ждать", – подчеркнул глава МИД.

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Он отметил, что приоритетными сферами для этого являются российские банки, снижение "потолка" цен на газ, установленного G7, и вторичные санкции против тех, кто помогает РФ обходить ограничения.

"Эти санкции призваны не только поддержать Украину – они важны и для наших партнеров. Такие экономические ограничения лишают финансирования военную машину РФ, направленную не только против нас, но и против них. Не менее важны шаги по укреплению Украины, в частности дополнительная поставка средств ПВО", – отметил Сыбига.

Напомним:

  • На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп, как "лидер свободного мира", должен ввести санкции против России, которая развязала захватническую войну.
  • Напомним, сенаторы Ричард Блументаль (демократ) и Линдси Грэм (республиканец) вместе с 80 соавторами подали законопроект, который предусматривает дополнительные экономические санкции против России за отказ от перемирия, в частности введение 500-процентной пошлины на товары, импортируемые из стран, которые покупают российскую нефть. Проект имеет поддержку и в Палате представителей.
  • Однако, по данным СМИ, Трамп хочет смягчения санкционных мер в законопроекте.
  • Публично Трамп говорит, что введет новые санкции против России "при необходимости".

МИДсанкции
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