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Німецька розвідка: РФ хоче випробувати рішучість НАТО та розширити конфлікт за межі України

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцВівторок, 10 червня 2025, 09:43
Німецька розвідка: РФ хоче випробувати рішучість НАТО та розширити конфлікт за межі України
Ілюстративне фото: Getty Images

Глава німецької розвідки Бруно Каль вважає, що Росія має намір випробувати НАТО, поступово просуваючись далі за межі конфлікту в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Глава Федеральної служби розвідки Німеччини, зазначив, що його відомство має чіткі розвідувальні дані, які свідчать про те, що російські посадовці вважають колективні оборонні зобов’язання, закріплені в договорі НАТО, такими, що вже не мають практичної сили.

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"Ми майже впевнені – і маємо розвіддані, що це підтверджують – що Україна є лише етапом на шляху Росії на Захід", – сказав Каль.

Водночас він наголосив – це не означає, що Німеччина очікує руху російських танкових армій на Захід.

"Але ми бачимо, що обіцянка колективної оборони НАТО буде перевірена на міцність", – зауважив Каль.

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Не розкриваючи деталей щодо джерел розвідки, Каль зазначив, що російські посадовці передбачають конфронтації, які не дотягують до повномасштабної війни, але можуть перевірити, чи справді США виконають свої зобов’язання щодо взаємодопомоги відповідно до статті 5 Північноатлантичного договору.

"Їм не потрібно направляти танкові армії для цього. Достатньо відправити "зелених чоловічків" до Естонії, щоб "захистити" нібито пригнічену російську меншину", – заявив він, маючи на увазі російську окупацію Криму у 2014 році.

Каль також зазначив, що його контакти з американськими колегами переконали його в тому, що вони серйозно ставляться до російської загрози.

"Вони сприймають це так само серйозно, як і ми. І слава Богу", – додав він.

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НімеччинаНАТОросійсько-українська війна
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