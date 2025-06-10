Немецкая разведка: РФ хочет испытать решимость НАТО и расширить конфликт за пределы Украины

Глава немецкой разведки Бруно Каль считает, что Россия намерена испытать НАТО, постепенно продвигаясь дальше за пределы конфликта в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Глава Федеральной разведывательной службы Германии отметил, что его ведомство располагает четкими разведывательными данными, свидетельствующими о том, что российские чиновники считают коллективные оборонные обязательства, закрепленные в договоре НАТО, такими, которые уже не имеют практической силы.

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"Мы почти уверены – и имеем разведданные, которые это подтверждают, – что Украина является лишь этапом на пути России на Запад", – сказал Каль.

В то же время он подчеркнул: это не означает, что Германия ожидает движения российских танковых армий на Запад.

"Но мы видим, что обещание коллективной обороны НАТО будет проверено на прочность", – отметил Каль.

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Не раскрывая подробностей относительно источников разведки, Каль отметил, что российские чиновники предусматривают конфронтации, которые не дотягивают до полномасштабной войны, но могут проверить, действительно ли США выполнят свои обязательства по взаимопомощи в соответствии со статьей 5 Североатлантического договора.

"Им не нужно направлять танковые армии для этого. Достаточно отправить "зеленых человечков" в Эстонию, чтобы "защитить" якобы угнетенное русское меньшинство", – заявил он, имея в виду российскую оккупацию Крыма в 2014 году.

Напомним:

Как сообщалось, комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс разделяет оценку западных разведок, что нападение России на государства Евросоюза может произойти в течение следующих нескольких лет.

А генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия наращивает свой военный потенциал и будет готова применить военную силу против государств НАТО в течение пяти лет.

Читайте интервью еврокомиссара Кубилюса: Мир в Украине приблизит нападение России на ЕС, есть только один способ ее сдержать.