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В Борисполе бушевал масштабный пожар: из-за ночной атаки горел промышленный объект

Ирина БалачукВторник, 10 июня 2025, 10:57
В Борисполе бушевал масштабный пожар: из-за ночной атаки горел промышленный объект
Фото ГСЧС

Промышленный объект горел в городе Борисполь Киевской области в результате российской массированной атаки ночью 10 июня.

Источник: ГСЧС и мэр Броваров Игорь Сапожко в Telegram, спикер ГСЧС Киевщины Виктория Рубан в комментарии "Украинской правде"

Дословно ГСЧС: "В результате комбинированного вражеского удара возникло возгорание на одном из промышленных объектов города. Пожарные ликвидировали пожар на площади 2500 кв. м". 

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Фото ГСЧС

Детали: Точное название или адрес объекта спасатели не называют, но отмечают, что горело в Бориспольской общине. К ликвидации масштабного пожара привлекали 104 спасателя и 35 единиц техники. 

 
Фото ГСЧС

Дополнено: Позже спикер ГСЧС Киевской области Виктория Рубан в комментарии "Украинской правде" уточнила, что горел объект на выезде из Борисполя. На вопрос о том, что на пожарных машинах написано "Бориспольский аэропорт", она отметила, что пожар был не в аэропорту.

"Нет-нет, не аэропорт. Просто привлекали эти машины. Их всегда привлекают к тушению таких масштабных пожаров. Горел другой объект в городе Борисполь", – сказала спикер.

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Фото ГСЧС 

"Кроме того, из-за российских атак подверглись разрушениям частные жилые здания, гаражи и авто гражданского населения в Броварском, Фастовском и Обуховском районах Киевской области. Информация о пострадавших уточняется", – отметили в ГСЧС. 

 
Фото ГСЧС 

В то же время мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил, что повреждены около 20 частных домов в Броварах и Требухове, а также обломками поврежден автомобиль в Броварах. 

 
Фото ГСЧС

"Без пострадавших", – отметил Сапожко.

Бориспольпожарбеспилотники
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