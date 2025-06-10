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За добу Росія 27 разів обстріляла Донеччину: 3 загиблих, 8 поранених

Анастасія ПроцВівторок, 10 червня 2025, 11:14
За добу Росія 27 разів обстріляла Донеччину: 3 загиблих, 8 поранених
фото: Донецька ОВА

Протягом 9 червня російські війська здійснили 27 обстрілів населених пунктів Донеччини. Внаслідок атак загинули троє людей, ще восьмеро отримали поранення. Снаряди влучили в житлові будинки, інфраструктуру та об’єкти цивільного призначення в Покровському, Краматорському та Бахмутському районах.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

Деталі: У Покровську росіяни вбили одну людину та поранили ще одну, зруйнували житловий будинок. У Родинському обстріл пошкодив багатоповерхівку. У Мирнограді загинула одна людина, ще одна поранена, снаряди пошкодили чотири будинки. 

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фото: Донецька ОВА

У Шахівській громаді в Бойківці загарбники поранили людину та знищили авто, у Новому Шаховому зруйнували будинок, у Новотроїцькому пошкодили два гаражі й склад, а у Володимирівці - два житлові будинки.

У Краматорському районі обстріли зачепили низку населених пунктів. У Лимані пошкоджено інфраструктуру. У Яровій загинула одна людина, ще двоє дістали поранення, зруйновано два приватні будинки, пошкоджено авто. У Краматорську поранення отримали двоє людей. 

 
фото: Донецька ОВА

У Старорайському, що входить до Дружківської громади, постраждали чотири приватні будинки, магазин і автомобіль.

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В Іллінівці зафіксовано пошкодження чотирьох нежитлових приміщень. У Костянтинівці загарбники поранили одну людину, снаряди пошкодили 15 будівель і два автомобілі. У Новодмитрівці зафіксовано руйнування двох будинків і адміністративної будівлі, у Віролюбівці - шість приватних осель.

У Сіверську Бахмутського району пошкоджено шість приватних будинків.

Донецька областьжертвиобстріл
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