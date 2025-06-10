За сутки Россия 27 раз обстреляла Донецкую область: 3 погибших, 8 раненых

В течение 9 июня российские войска совершили 27 обстрелов населенных пунктов Донецкой области. В результате атак погибли три человека, еще восемь получили ранения. Снаряды попали в жилые дома, инфраструктуру и объекты гражданского назначения в Покровском, Краматорском и Бахмутском районах.

Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Детали: В Покровске россияне убили одного человека и ранили еще одного, разрушили жилой дом. В Родинском обстрел повредил многоэтажку. В Мирнограде погиб один человек, еще один ранен, снаряды повредили четыре дома.

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фото: Донецкая ОВА

В Шаховской громаде в Бойковке захватчики ранили человека и уничтожили авто, в Новом Шаховом разрушили дом, в Новотроицком повредили два гаража и склад, а во Владимировке - два жилых дома.

В Краматорском районе обстрелы затронули ряд населенных пунктов. В Лимане повреждена инфраструктура. В Яровой погиб один человек, еще двое получили ранения, разрушены два частных дома, повреждены авто. В Краматорске ранения получили два человека.

фото: Донецкая ОВА

В Старорайском, входящем в Дружковскую громаду, пострадали четыре частных дома, магазин и автомобиль.

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В Ильиновке зафиксировано повреждение четырех нежилых помещений. В Константиновке захватчики ранили одного человека, снаряды повредили 15 зданий и два автомобиля. В Новодмитровке зафиксировано разрушение двух домов и административного здания, в Веролюбовке - шесть частных домов.

В Северске Бахмутского района повреждены шесть частных домов.