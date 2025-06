Ізраїль депортував Грету Тунберг, яка намагалась потрапити до Гази

Відому шведську екоактивістку Грету Тунберг, яка намагалась потрапити на судні до Сектору Гази, депотрували з Ізраїлю.

Джерело: МЗС Ізраїлю у соцмережі Х

Деталі: Міністерство закордонних справ Ізраїлю оприлюднило фото з Гретою Тунберг на борту літака, який прямує до Франції. Звідти екоактивістка має відправитись до Швеції.

"Грета Тунберг щойно вилетіла з Ізраїлю до Швеції (через Францію)", - проінформували в МЗС.

Greta Thunberg just departed Israel on a flight to Sweden (via France). pic.twitter.com/kWrI9KVoqX