Ізраїль депортував Грету Тунберг, яка намагалась потрапити до Гази
Вівторок, 10 червня 2025, 11:33
Відому шведську екоактивістку Грету Тунберг, яка намагалась потрапити на судні до Сектору Гази, депотрували з Ізраїлю.
Джерело: МЗС Ізраїлю у соцмережі Х
Деталі: Міністерство закордонних справ Ізраїлю оприлюднило фото з Гретою Тунберг на борту літака, який прямує до Франції. Звідти екоактивістка має відправитись до Швеції.
Реклама:
"Грета Тунберг щойно вилетіла з Ізраїлю до Швеції (через Францію)", - проінформували в МЗС.
Greta Thunberg just departed Israel on a flight to Sweden (via France). pic.twitter.com/kWrI9KVoqX— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 10, 2025
РЕКЛАМА:
Передісторія:
- Екоактивістка Грета Тунберг та ще 11 активістів 1 червня вирушили морем до сектора Гази кораблем, аби "прорвати ізраїльську блокаду" території.
- Напередодні стало відомо, що судно з Тунберг Madlee, яке прямувало до сектору Гази, буксирується ізраїльським флотом до Ізраїлю після того, як на нього висадилися військові.
- Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард розкритикувала активістів, які вимагали відомство втрутитись у ситуацію з затриманням Грети Тунберг ізраїльськими правоохоронцями.