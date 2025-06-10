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Ізраїль депортував Грету Тунберг, яка намагалась потрапити до Гази

Станіслав ПогоріловВівторок, 10 червня 2025, 11:33
Ізраїль депортував Грету Тунберг, яка намагалась потрапити до Гази
Грета Тунберг у літаку, фото: МЗС Ізраїлю

Відому шведську екоактивістку Грету Тунберг, яка намагалась потрапити на судні до Сектору Гази, депотрували з Ізраїлю.

Джерело: МЗС Ізраїлю у соцмережі Х

Деталі: Міністерство закордонних справ Ізраїлю оприлюднило фото з Гретою Тунберг на борту літака, який прямує до Франції. Звідти екоактивістка має відправитись до Швеції.

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"Грета Тунберг щойно вилетіла з Ізраїлю до Швеції (через Францію)", - проінформували в МЗС.

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Передісторія:

  • Екоактивістка Грета Тунберг та ще 11 активістів 1 червня вирушили морем до сектора Гази кораблем, аби "прорвати ізраїльську блокаду" території.
  • Напередодні стало відомо, що судно з Тунберг Madlee, яке прямувало до сектору Гази, буксирується ізраїльським флотом до Ізраїлю після того, як на нього висадилися військові.
  • Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард розкритикувала активістів, які вимагали відомство втрутитись у ситуацію з затриманням Грети Тунберг ізраїльськими правоохоронцями.

ІзраїльСектор ГазиШвеція
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