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Израиль депортировал Грету Тунберг, которая пыталась попасть в Газу

Станислав ПогориловВторник, 10 июня 2025, 11:33
Израиль депортировал Грету Тунберг, которая пыталась попасть в Газу
Грета Тунберг, фото: МИД Израиля

Известную шведскую экоактивистку Грету Тунберг, пытавшуюся попасть на судне в Сектор Газа, депортировали из Израиля.

Источник: МИД Израиля в соцсети Х

Детали: Министерство иностранных дел Израиля обнародовало фото с Гретой Тунберг на борту самолета, следующего во Францию. Оттуда экоактивистка должна отправиться в Швецию.

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"Грета Тунберг только что вылетела из Израиля в Швецию (через Францию)", - проинформировали в МИД.

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Предыстория:

  • Экоактивистка Грета Тунберг и еще 11 активистов 1 июня отправились морем в сектор Газа на корабле, чтобы "прорвать израильскую блокаду" территории.
  • Накануне стало известно, что судно с Тунберг Madlee, которое направлялось в сектор Газа, буксируется израильским флотом в Израиль после того, как на него высадились военные.
  • Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард раскритиковала активистов, которые требовали от ведомства вмешаться в ситуацию с задержанием Греты Тунберг израильскими правоохранительными органами.

ИзраильСектор ГазаШвеция
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