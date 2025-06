Израиль депортировал Грету Тунберг, которая пыталась попасть в Газу

Известную шведскую экоактивистку Грету Тунберг, пытавшуюся попасть на судне в Сектор Газа, депортировали из Израиля.

Источник: МИД Израиля в соцсети Х

Детали: Министерство иностранных дел Израиля обнародовало фото с Гретой Тунберг на борту самолета, следующего во Францию. Оттуда экоактивистка должна отправиться в Швецию.

"Грета Тунберг только что вылетела из Израиля в Швецию (через Францию)", - проинформировали в МИД.

Greta Thunberg just departed Israel on a flight to Sweden (via France). pic.twitter.com/kWrI9KVoqX