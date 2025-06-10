Израиль депортировал Грету Тунберг, которая пыталась попасть в Газу
Вторник, 10 июня 2025, 11:33
Известную шведскую экоактивистку Грету Тунберг, пытавшуюся попасть на судне в Сектор Газа, депортировали из Израиля.
Источник: МИД Израиля в соцсети Х
Детали: Министерство иностранных дел Израиля обнародовало фото с Гретой Тунберг на борту самолета, следующего во Францию. Оттуда экоактивистка должна отправиться в Швецию.
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"Грета Тунберг только что вылетела из Израиля в Швецию (через Францию)", - проинформировали в МИД.
Greta Thunberg just departed Israel on a flight to Sweden (via France). pic.twitter.com/kWrI9KVoqX— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 10, 2025
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Предыстория:
- Экоактивистка Грета Тунберг и еще 11 активистов 1 июня отправились морем в сектор Газа на корабле, чтобы "прорвать израильскую блокаду" территории.
- Накануне стало известно, что судно с Тунберг Madlee, которое направлялось в сектор Газа, буксируется израильским флотом в Израиль после того, как на него высадились военные.
- Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард раскритиковала активистов, которые требовали от ведомства вмешаться в ситуацию с задержанием Греты Тунберг израильскими правоохранительными органами.