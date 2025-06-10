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Кличко обрав кандидата на посаду нового секретаря Київради

Валентина РоманенкоВівторок, 10 червня 2025, 14:25
Кличко обрав кандидата на посаду нового секретаря Київради
Зоя Ярош. фото пресслужби "Голосу"

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що обрав кандидата на посаду нового секретаря Київради – Зою Ярош.

Джерело: мер у Telegram

Пряма мова: "Визначився з кандидатурою на нового секретаря Київради і запропонував усім фракціям долучитися до її обговорення.

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Після консультацій внесу в сесійну залу на цю посаду кандидатуру депутатки від фракції "Голос" Зої Ярош".

Довідка Київради: Зоя Ярош ародилась 9 грудня 1976 року в смт Єланець Миколаївської області.

Має вищу освіту. У 2000 році закінчила Одеський державний університет імені І. І. Мечникова за спеціальністю "Правознавство".

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У 2006 році закінчила Київський інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю "Міжнародне право".

Адвокатка, президент Асоціації адвокатів України та громадська діячка.

З 2005-го займалась адвокатською практикою.

Передісторія:

  • На засіданні сесії Київської міської ради ІХ скликання 3 квітня депутати заблокували трибуну та влаштували сутичку в президії з вимогою поставити на голосування питання щодо дострокового припинення повноважень заступника міського голови, секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка.
  • У розслідуванні Bihus.info йшлося, що Бондаренко та голова земельної комісії Михайло Терентьєв узгоджували порядок денний зі "смотрящим" за Києвом Денисом Комарницьким.
  • НАБУ підозрює колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького, заступника голови КМДА Петра Оленича, голову земельної комісії Михайла Терентьєва у ймовірних корупційних схемих у земельній сфері у 2023-2024 роках.
  • Бондаренко написав заяву про відсторонення від обов'язків у зв'язку з розслідуванням у резонансній справі, у якій він проходить в якості свідка.

КиївВіталій Кличко
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