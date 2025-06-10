Кличко обрав кандидата на посаду нового секретаря Київради

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що обрав кандидата на посаду нового секретаря Київради – Зою Ярош.

Джерело: мер у Telegram

Пряма мова: "Визначився з кандидатурою на нового секретаря Київради і запропонував усім фракціям долучитися до її обговорення.

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Після консультацій внесу в сесійну залу на цю посаду кандидатуру депутатки від фракції "Голос" Зої Ярош".

Довідка Київради: Зоя Ярош ародилась 9 грудня 1976 року в смт Єланець Миколаївської області.

Має вищу освіту. У 2000 році закінчила Одеський державний університет імені І. І. Мечникова за спеціальністю "Правознавство".

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У 2006 році закінчила Київський інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю "Міжнародне право".

Адвокатка, президент Асоціації адвокатів України та громадська діячка.

З 2005-го займалась адвокатською практикою.

Передісторія: