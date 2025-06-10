Кличко выбрал кандидата на должность нового секретаря Киевсовета
Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что выбрал кандидата на должность нового секретаря Киевсовета - Зою Ярош.
Источник: мэр в Telegram
Прямая речь: "Определился с кандидатурой на нового секретаря Киевсовета и предложил всем фракциям присоединиться к ее обсуждению.
После консультаций внесу в сессионный зал на эту должность кандидатуру депутата от фракции "Голос" Зои Ярош".
Справка Киевсовета: Зоя Ярош родилась 9 декабря 1976 года в пгт Еланец Николаевской области.
Имеет высшее образование. В 2000 году окончила Одесский государственный университет имени И. И. Мечникова по специальности "Правоведение".
В 2006 году окончила Киевский институт международных отношений Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко по специальности "Международное право".
Адвокат, президент Ассоциации адвокатов Украины и общественный деятель. С 2005-го занималась адвокатской практикой.
Предыстория:
- На заседании сессии Киевского городского совета ІХ созыва 3 апреля депутаты заблокировали трибуну и устроили потасовку в президиуме с требованием поставить на голосование вопрос о досрочном прекращении полномочий заместителя городского головы, секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко.
- В расследовании Bihus.info говорилось, что Бондаренко и председатель земельной комиссии Михаил Терентьев согласовывали повестку дня со "смотрящим" за Киевом Денисом Комарницким.
- НАБУ подозревает бывшего депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого, заместителя председателя КГГА Петра Оленича, председателя земельной комиссии Михаила Терентьева в вероятных коррупционных схемах в земельной сфере в 2023-2024 годах.
- Бондаренко написал заявление об отстранении от обязанностей в связи с расследованием по резонансному делу, в котором он проходит в качестве свидетеля.