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Кличко выбрал кандидата на должность нового секретаря Киевсовета

Валентина РоманенкоВторник, 10 июня 2025, 14:25
Кличко выбрал кандидата на должность нового секретаря Киевсовета
Зоя Ярош. фото пресс-службы "Голоса"

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что выбрал кандидата на должность нового секретаря Киевсовета - Зою Ярош.

Источник: мэр в Telegram

Прямая речь: "Определился с кандидатурой на нового секретаря Киевсовета и предложил всем фракциям присоединиться к ее обсуждению.

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После консультаций внесу в сессионный зал на эту должность кандидатуру депутата от фракции "Голос" Зои Ярош".

Справка Киевсовета: Зоя Ярош родилась 9 декабря 1976 года в пгт Еланец Николаевской области.

Имеет высшее образование. В 2000 году окончила Одесский государственный университет имени И. И. Мечникова по специальности "Правоведение".

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В 2006 году окончила Киевский институт международных отношений Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко по специальности "Международное право".

Адвокат, президент Ассоциации адвокатов Украины и общественный деятель. С 2005-го занималась адвокатской практикой.

Предыстория:

  • На заседании сессии Киевского городского совета ІХ созыва 3 апреля депутаты заблокировали трибуну и устроили потасовку в президиуме с требованием поставить на голосование вопрос о досрочном прекращении полномочий заместителя городского головы, секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко.
  • В расследовании Bihus.info говорилось, что Бондаренко и председатель земельной комиссии Михаил Терентьев согласовывали повестку дня со "смотрящим" за Киевом Денисом Комарницким.
  • НАБУ подозревает бывшего депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого, заместителя председателя КГГА Петра Оленича, председателя земельной комиссии Михаила Терентьева в вероятных коррупционных схемах в земельной сфере в 2023-2024 годах.
  • Бондаренко написал заявление об отстранении от обязанностей в связи с расследованием по резонансному делу, в котором он проходит в качестве свидетеля.

КиевВиталий Кличко
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