Кличко выбрал кандидата на должность нового секретаря Киевсовета

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что выбрал кандидата на должность нового секретаря Киевсовета - Зою Ярош.

Источник: мэр в Telegram

Прямая речь: "Определился с кандидатурой на нового секретаря Киевсовета и предложил всем фракциям присоединиться к ее обсуждению.

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После консультаций внесу в сессионный зал на эту должность кандидатуру депутата от фракции "Голос" Зои Ярош".

Справка Киевсовета: Зоя Ярош родилась 9 декабря 1976 года в пгт Еланец Николаевской области.

Имеет высшее образование. В 2000 году окончила Одесский государственный университет имени И. И. Мечникова по специальности "Правоведение".

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В 2006 году окончила Киевский институт международных отношений Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко по специальности "Международное право".

Адвокат, президент Ассоциации адвокатов Украины и общественный деятель. С 2005-го занималась адвокатской практикой.

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