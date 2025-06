ГУР підтвердило справжність фото з написом "Слава Росії" на тілі звільненого з полону військового

Фотографія українського військового, на тілі якого випалено напис "Слава Росії", є справжньою. Це світлина захисника, якого повернули в Україну під час попередніх обмінів.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у телемарафоні

Пряма мова: "На жаль, це – справжнє фото. Історія така, що це не з цього обміну, це з одного з попередніх обмінів. Лікар під час огляду в одному з регіональних центрів, де хлопці проходять реабілітацію, просто не витримав, сфотографував це і виклав у мережу. Це - свідчення того, через що проходять у полоні наші захисники. Фото говорить саме за себе. І дуже важливо, щоб його бачили не лише українці, вони добре знають, хто такі росіяни, а й бачив увесь світ".

Деталі: У розвідці також наголосили: 90% опитаних звільнених полонених заявляють про порушення умов утримання з боку РФ – від відсутності медичної допомоги до катувань. За словами Юсова, Україна документує кожен випадок і фіксує всіх причетних до цих злочинів. Вся ця інформація передається міжнародним організаціям.

"Це візуально дуже видно, і відрізняється, у якому стані повертаються окупанти до так званої РФ і у якому стані повертаються українські захисники. Порушення умов утримання, порушення необхідних стандартів харчування, медичного забезпечення. Це дуже поширене явище в російському полоні. І це те, зокрема, над чим має працювати і МКЧХ, і тиснути вся міжнародна спільнота", – зазначив представник ГУР.

After being exchanged, a Ukrainian prisoner of war showed his body covered in multiple mutilations and a burned-in inscription that read ‘Glory to Russia.’ pic.twitter.com/c8BxoFvXnZ