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ГУР підтвердило справжність фото з написом "Слава Росії" на тілі звільненого з полону військового

Анастасія ПроцВівторок, 10 червня 2025, 15:14
ГУР підтвердило справжність фото з написом Слава Росії на тілі звільненого з полону військового
Ілюстративне фото: Getty Images

Фотографія українського військового, на тілі якого випалено напис "Слава Росії", є справжньою. Це світлина захисника, якого повернули в Україну під час попередніх обмінів.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у телемарафоні

Пряма мова: "На жаль, це – справжнє фото. Історія така, що це не з цього обміну, це з одного з попередніх обмінів. Лікар під час огляду в одному з регіональних центрів, де хлопці проходять реабілітацію, просто не витримав, сфотографував це і виклав у мережу. Це - свідчення того, через що проходять у полоні наші захисники. Фото говорить саме за себе. І дуже важливо, щоб його бачили не лише українці, вони добре знають, хто такі росіяни, а й бачив увесь світ".

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Деталі: У розвідці також наголосили: 90% опитаних звільнених полонених заявляють про порушення умов утримання з боку РФ – від відсутності медичної допомоги до катувань. За словами Юсова, Україна документує кожен випадок і фіксує всіх причетних до цих злочинів. Вся ця інформація передається міжнародним організаціям.

"Це візуально дуже видно, і відрізняється, у якому стані повертаються окупанти до так званої РФ і у якому стані повертаються українські захисники. Порушення умов утримання, порушення необхідних стандартів харчування, медичного забезпечення. Це дуже поширене явище в російському полоні. І це те, зокрема, над чим має працювати і МКЧХ, і тиснути вся міжнародна спільнота", – зазначив представник ГУР.

Нагадаємо, 9 червня видання Clash Report поширило свілину, на які тіло звільненого з полону військового вкрите численними шрамами. Також окупанти залишили на ньому надпис "Слава Росії".

ГУРполонені
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