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ГУР подтвердило подлинность фото с надписью "Слава России" на теле освобожденного из плена военного

Анастасия ПроцВторник, 10 июня 2025, 15:14
ГУР подтвердило подлинность фото с надписью Слава России на теле освобожденного из плена военного
Иллюстративное фото: Getty Images

Фотография украинского военного, на теле которого выжжена надпись "Слава России", является настоящей. Это фото защитника, которого вернули в Украину во время предыдущих обменов.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в телемарафоне

Прямая речь: "К сожалению, это - настоящее фото. История такова, что это не с этого обмена, это с одного из предыдущих обменов. Врач при осмотре в одном из региональных центров, где ребята проходят реабилитацию, просто не выдержал, сфотографировал это и выложил в сеть. Это - свидетельство того, через что проходят в плену наши защитники. Фото говорит само за себя. И очень важно, чтобы его видели не только украинцы, они хорошо знают, кто такие россияне, но и видел весь мир".

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Детали: В разведке также отметили: 90% опрошенных освобожденных пленных заявляют о нарушении условий содержания со стороны РФ - от отсутствия медицинской помощи до пыток. По словам Юсова, Украина документирует каждый случай и фиксирует всех причастных к этим преступлениям. Вся эта информация передается международным организациям.

"Это визуально очень видно, и отличается, в каком состоянии возвращаются оккупанты в так называемую РФ и в каком состоянии возвращаются украинские защитники. Нарушение условий содержания, нарушение необходимых стандартов питания, медицинского обеспечения. Это очень распространенное явление в российском плену. И это то, в частности, над чем должен работать и МККК, и давить все международное сообщество", - отметил представитель ГУР.

Напомним, 9 июня издание Clash Report распространило фотографии, на которых тело освобожденного из плена военного покрыто многочисленными шрамами. Также оккупанты оставили на нем надпись "Слава России".

ГУРпленные
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