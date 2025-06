ГУР подтвердило подлинность фото с надписью "Слава России" на теле освобожденного из плена военного

Фотография украинского военного, на теле которого выжжена надпись "Слава России", является настоящей. Это фото защитника, которого вернули в Украину во время предыдущих обменов.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в телемарафоне

Прямая речь: "К сожалению, это - настоящее фото. История такова, что это не с этого обмена, это с одного из предыдущих обменов. Врач при осмотре в одном из региональных центров, где ребята проходят реабилитацию, просто не выдержал, сфотографировал это и выложил в сеть. Это - свидетельство того, через что проходят в плену наши защитники. Фото говорит само за себя. И очень важно, чтобы его видели не только украинцы, они хорошо знают, кто такие россияне, но и видел весь мир".

Детали: В разведке также отметили: 90% опрошенных освобожденных пленных заявляют о нарушении условий содержания со стороны РФ - от отсутствия медицинской помощи до пыток. По словам Юсова, Украина документирует каждый случай и фиксирует всех причастных к этим преступлениям. Вся эта информация передается международным организациям.

"Это визуально очень видно, и отличается, в каком состоянии возвращаются оккупанты в так называемую РФ и в каком состоянии возвращаются украинские защитники. Нарушение условий содержания, нарушение необходимых стандартов питания, медицинского обеспечения. Это очень распространенное явление в российском плену. И это то, в частности, над чем должен работать и МККК, и давить все международное сообщество", - отметил представитель ГУР.

