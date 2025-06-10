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Поліція розповіла деталі про нападника, який вчинив стрілянину в школі в Австрії

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоВівторок, 10 червня 2025, 17:33

Австрійська поліція каже, що підозрюваним у стрілянині у школі міста Грац є 21-річний хлопець, який, за попередніми даними, наклав на себе руки на місці.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Der Standard

Деталі: Правоохоронці встановили, що стрілянину, ймовірно, скоїв 21-річний австрієць з околиць Граца, який раніше не притягався до відповідальності.

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Також попередньо відомо, що хлопець мав дозвіл на зберігання довгоствольної зброї та пістолета. На місці злочину було вилучено дві одиниці вогнепальної зброї – імовірно, вони належали стрільцеві.

Міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер на пресконференції окремо уточнив, що стрілець, судячи з усього, діяв сам і, за попередніми даними, скоїв самогубство у школі.

Він також наголосив, що обставини стрілянини будуть розслідуватись, реагуючи на повідомлення ЗМІ про ймовірне цькування нападника у школі, де стався інцидент.

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Передісторія:

  • Стрілянина сталась уранці 10 червня в навчальному закладі на вулиці Драєршюценгассе міста Грац, що на південному сході Австрії.
  • Згідно з останніми офіційними даними, внаслідок стрілянини в місті Грац загинули 10 людей – окрім нападника, це шестеро дівчат і троє хлопців, ще 12 людей зазнали поранень.
  • В Австрії оголосили триденну жалобу у звʼязку зі стріляниною.

Австрія
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