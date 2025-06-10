Полиция рассказала детали о нападавшем, который устроил стрельбу в школе в Австрии

Австрийская полиция говорит, что подозреваемым в стрельбе в школе города Грац является 21-летний парень, который, по предварительным данным, покончил с собой на месте.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Der Standard

Детали: Правоохранители установили, что стрельбу, вероятно, совершил 21-летний австриец из окрестностей Граца, который ранее не привлекался к ответственности.

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Также предварительно известно, что парень имел разрешение на хранение длинноствольного оружия и пистолета. На месте преступления были изъяты две единицы огнестрельного оружия - предположительно, они принадлежали стрелку.

Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер на пресс-конференции отдельно уточнил, что стрелок, судя по всему, действовал сам и, по предварительным данным, совершил самоубийство в школе.

Он также отметил, что обстоятельства стрельбы будут расследоваться, реагируя на сообщения СМИ о вероятной травле нападающего в школе, где произошел инцидент.

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Предыстория: