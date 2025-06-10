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Полиция рассказала детали о нападавшем, который устроил стрельбу в школе в Австрии

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоВторник, 10 июня 2025, 17:33

Австрийская полиция говорит, что подозреваемым в стрельбе в школе города Грац является 21-летний парень, который, по предварительным данным, покончил с собой на месте.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Der Standard

Детали: Правоохранители установили, что стрельбу, вероятно, совершил 21-летний австриец из окрестностей Граца, который ранее не привлекался к ответственности.

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Также предварительно известно, что парень имел разрешение на хранение длинноствольного оружия и пистолета. На месте преступления были изъяты две единицы огнестрельного оружия - предположительно, они принадлежали стрелку.

Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер на пресс-конференции отдельно уточнил, что стрелок, судя по всему, действовал сам и, по предварительным данным, совершил самоубийство в школе.

Он также отметил, что обстоятельства стрельбы будут расследоваться, реагируя на сообщения СМИ о вероятной травле нападающего в школе, где произошел инцидент.

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Предыстория:

  • Стрельба произошла утром 10 июня в учебном заведении на улице Драершюценгассе города Грац, что на юго-востоке Австрии.
  • По последним официальным данным, в результате стрельбы в городе Грац погибли 10 человек – кроме нападавшего, это шесть девочек и трое мальчиков, еще 12 человек получили ранения.
  • В Австрии объявили трехдневный траур в связи со стрельбой.

Австрия
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