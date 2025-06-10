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Росіяни скинули ФАБ на Куп’янськ: загинув чоловік, є постраждалі

Альона Мазуренко Вівторок, 10 червня 2025, 17:38
Росіяни скинули ФАБ на Куп’янськ: загинув чоловік, є постраждалі

Внаслідок ворожих обстрілів у Куп’янському районі Харківщини загинула одна людина загинула, ще троє постраждали.

Джерело: поліція Харківської області

Дослівно: "10 червня ворог скинув на місто Куп’янськ авіаційну бомбу ФАБ-500. Пошкоджено понад 30 приватних будинків. Внаслідок удару загинув 70-річний чоловік. Постраждали двоє цивільних 68 та 38 років".

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Деталі: Крім того, у селі Вільхуватка через удар FPV-дрону дістав тілесних ушкоджень чоловік. Його доставили до медичного закладу.

На місця прильотів виїхали слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та криміналісти.

Правоохоронці повідомляють, що за фактом воєнного злочину слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

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Харківська областьвійнабезпілотникиобстріл
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