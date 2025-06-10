Россияне сбросили ФАБ на Купянск: погиб мужчина, есть пострадавшие

В результате вражеских обстрелов в Купянском районе Харьковщины погиб один человек погиб, еще трое пострадали.

Источник: полиция Харьковской области

Дословно: "10 июня враг сбросил на город Купянск авиационную бомбу ФАБ-500. Повреждены более 30 частных домов. В результате удара погиб 70-летний мужчина. Пострадали двое гражданских 68 и 38 лет".

Реклама:

Детали: Кроме того, в селе Ольховатка из-за удара FPV-дрона получил телесные повреждения мужчина. Его доставили в медицинское учреждение.

На места прилетов выехали следственно-оперативные группы, взрывотехники и криминалисты.

Правоохранители сообщают, что по факту военного преступления следователи открыли уголовные производства по статье 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).