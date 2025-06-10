Россияне сбросили ФАБ на Купянск: погиб мужчина, есть пострадавшие
Вторник, 10 июня 2025, 17:38
В результате вражеских обстрелов в Купянском районе Харьковщины погиб один человек погиб, еще трое пострадали.
Источник: полиция Харьковской области
Дословно: "10 июня враг сбросил на город Купянск авиационную бомбу ФАБ-500. Повреждены более 30 частных домов. В результате удара погиб 70-летний мужчина. Пострадали двое гражданских 68 и 38 лет".
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Детали: Кроме того, в селе Ольховатка из-за удара FPV-дрона получил телесные повреждения мужчина. Его доставили в медицинское учреждение.
На места прилетов выехали следственно-оперативные группы, взрывотехники и криминалисты.
Правоохранители сообщают, что по факту военного преступления следователи открыли уголовные производства по статье 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).
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