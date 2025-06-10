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Із 7 населених пунктів Куп’янського району на Харківщині оголосили обов’язкову евакуацію

Тетяна ОлійникВівторок, 10 червня 2025, 19:02
Із 7 населених пунктів Куп’янського району на Харківщині оголосили обов’язкову евакуацію
Олег Синєгубов. Фото з його Telegram

У Куп’янському районі на Харківщині місцева влада оголосила обов’язкову евакуацію з 7 населених пунктів через посилені обстріли.

Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "У зв‘язку з посиленими ворожими обстрілами Куп’янського району ухвалили рішення про обовʼязкову евакуацію населення з 7 населених пунктів Шевченківської громади. Це села: Баранівка, Березівка, Новомиколаївка, Сподобівка, Старовірівка, Дуванка та Федорівка".

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Деталі: Синєгубов додав, що За попередні 2 місяці через обстріли громади КАБами, РСЗВ та БпЛА загинули двоє людей, постраждали п’ятеро, серед них – 16-річний хлопець. Пошкоджено 87 приватних і 27 багатоквартирних будинків.

Загалом в безпечні місця планують вивезти 181 дитину.

Харківська областьросійсько-українська війнаобстрілевакуація
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