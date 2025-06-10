Из 7 населенных пунктов Купянского района на Харьковщине объявили обязательную эвакуацию

Олег Синегубов. Фото из его Telegram

В Купянском районе Харьковской области местные власти объявили обязательную эвакуацию из 7 населенных пунктов из-за усиленных обстрелов.

Источник: председатель ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "В связи с усиленными вражескими обстрелами Купянского района приняли решение об обязательной эвакуации населения из 7 населенных пунктов Шевченковской громады. Это села: Барановка, Березовка, Новониколаевка, Сподобовка, Староверовка, Дуванка и Федоровка".

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Детали: Синегубов добавил, что за предыдущие 2 месяца из-за обстрелов громады КАБами, РСЗО и БпЛА погибли два человека, пострадали пять, среди них - 16-летний парень. Повреждены 87 частных и 27 многоквартирных домов.

Всего в безопасные места планируют вывезти 181 ребенка.