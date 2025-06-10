Юсов назвав важливий здобуток нового етапу обміну з Росією

Україна у важких умовах веде переговорний процес із державою-агресором щодо наступних етапів великого обміну. Попри тиск РФ під час другого етапу 10 червня вдалося повернути перших важкопоранених та тяжкохворих, багато з них не потрапили в кадр зйомки, тому що в "швидких" одразу поїхали до медзакладів.

Джерело: заступник очільника Коордштабу, представник ГУР, майор Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, відео Координаційного штабу, відео СБУ

Пряма мова Юсова: "Сьогодні, в тому числі, вдалося повернути офіцерів. Це важливий окремий здобуток, окрема складова. Дуже важкі умови. Ви на кадрах бачите, в якому стані наші полонені. Але багатьох на кадрах не видно, тому що вони одразу поїхали в каретах швидкої допомоги, і не можуть пересуватися самостійно. Деякі діагнози перераховані, але це люди із ампутаціями, втрата зору, це гепатит, туберкульоз і багато інших ускладнень від російського полону. І ці всі люди потребують негайної допомоги, яка буде надана. І вже зараз триває робота над продовженням наступних етапів цього складного обміну, складної спецоперації".

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Деталі: На запитання, чи важко дався нинішній етап обміну представник ГУР зазначив, що немає жодного обміну, який би пройшов і дався легко.

Україна у важких умовах веде переговорний процес з державою-агресором, яка часто нехтує міжнародним гуманітарним правом, Женевськими конвенціями і, власне, спекулює ними, використовуючи на свою користь, наголосив офіцер.

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Пряма мова Юсова: "Сьогодні в тому числі по-живому ці перемовини в надзвичайно складних умовах тривали. І всі ці дні вони супроводжувались активною інформаційною атакою з боку ворога, дезінформаційною кампанією, спробою тиску на рідних наших полонених захисників.

Ми не коментуємо зараз цифри, і це дуже важливо. Я окремо хотів би наголосити, поки не завершиться цей обмін, важлива позиція — не коментувати конкретні цифри. Хочу звернутися зараз до всіх і експертів, особливо анонімних каналів і джерел: якщо ви дієте в інтересах України і дбаєте про інтереси наших захисників, не поширюйте неперевірених даних, не коментуйте цифри, поки всі етапи зараз не завершаться. Це безпосередньо впливає на процес".