Юсов назвал важное достижение нового этапа обмена с Россией

Украина в тяжелых условиях ведет переговорный процесс с государством-агрессором относительно следующих этапов большого обмена. Несмотря на давление РФ во время второго этапа 10 июня удалось вернуть первых тяжелораненых и больных, многие из них не попали в кадр съемки, потому что в "скорых" сразу поехали в медучреждения.

Источник: замглавы Коордштаба, представитель ГУР, майор Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, видео Координационного штаба, видео СБУ

Прямая речь Юсова: "Сегодня, в том числе, удалось вернуть офицеров. Это важное отдельное достижение, отдельная составляющая. Очень тяжелые условия. Вы на кадрах видите, в каком состоянии наши пленные. Но многих на кадрах не видно, потому что они сразу уехали в каретах скорой помощи, и не могут передвигаться самостоятельно. Некоторые диагнозы перечислены, но это люди с ампутациями, потеря зрения, это гепатит, туберкулез и многие другие осложнения от российского плена. И эти все люди нуждаются в немедленной помощи, которая будет оказана. И уже сейчас идет работа над продолжением следующих этапов этого сложного обмена, сложной спецоперации".

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Детали: На вопрос, трудно ли дался нынешний этап обмена представитель ГУР отметил, что нет ни одного обмена, который бы прошел и дался легко.

Украина в тяжелых условиях ведет переговорный процесс с государством-агрессором, которое часто пренебрегает международным гуманитарным правом, Женевскими конвенциями и, собственно, спекулирует ими, используя в свою пользу, подчеркнул офицер.

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Прямая речь Юсова: "Сегодня в том числе по-живому эти переговоры в чрезвычайно сложных условиях продолжались. И все эти дни они сопровождались активной информационной атакой со стороны врага, дезинформационной кампанией, попыткой давления на родных наших пленных защитников.

Мы не комментируем сейчас цифры, и это очень важно. Я отдельно хотел бы подчеркнуть, пока не завершится этот обмен, важная позиция – не комментировать конкретные цифры. Хочу обратиться сейчас ко всем и экспертам, особенно анонимным каналам и источникам: если вы действуете в интересах Украины и заботитесь об интересах наших защитников, не распространяйте непроверенные данные, не комментируйте цифры, пока все этапы сейчас не завершатся. Это напрямую влияет на процесс".