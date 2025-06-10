Новий етап великого обміну: Україна повернула першу групу важкопоранених та тяжкохворих

В рамках домовленостей у Стамбулі 10 червня Україна повернула з російської неволі групу захисників, які зазнали важких поранень та мають серйозні проблеми зі здоров’ям.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Офіс омбудсмана

Пряма мова Зеленського: "Продовжуємо повернення наших людей, про яке домовились у Стамбулі. Сьогодні – перший етап повернення з російського полону наших важкопоранених і поранених воїнів. Усі вони потребують негайної медичної допомоги. Це важливий гуманітарний акт...

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Обміни мають продовжуватись. Робимо все, щоб знайти та повернути кожного й кожну, хто в полоні. Вдячний усім, хто допомагає".

ФОТО ІЗ СОЦМЕРЕЖ ПРЕЗИДЕНТА

фото Коордштабу

Деталі: На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, СБС, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту.

фото Коордштабу

ФОТО ІЗ СОЦМЕРЕЖ ПРЕЗИДЕНТА

Координаційний штаб уточнює, що серед визволених 10 червня захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі більше 3 років. Крім представників солдатського та сержантського складу вдалося звільнити і офіцерів.

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Усі звільнені нині оборонці мають важкі поранення та тяжкі хвороби: ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частини визволених діагностований гепатит та туберкульоз.

Їх доправлять до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень та направлять на подальше лікування і медичну реабілітацію. Усі звільнені будуть забезпечені необхідною допомогою, їм відновлять документи та виплатять належне грошове забезпечення за перебування у неволі.

фото Коордштабу

Дослівно Коордштаб: "Великий обмін полоненими триває. З міркувань безпеки операції точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення процесу обміну".

Що передувало: 10 червня стартував 66-ий обмін військовополоненими. В Україну з Росії повернулася перша група звільнених військовослужбовців віком до 25 років.

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