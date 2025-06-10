Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Новий етап великого обміну: Україна повернула першу групу важкопоранених та тяжкохворих

Валентина РоманенкоВівторок, 10 червня 2025, 17:42
Новий етап великого обміну: Україна повернула першу групу важкопоранених та тяжкохворих
фото з соцмереж президента

В рамках домовленостей у Стамбулі 10 червня Україна повернула з російської неволі групу захисників, які зазнали важких поранень та мають серйозні проблеми зі здоров’ям.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Офіс омбудсмана

Пряма мова Зеленського: "Продовжуємо повернення наших людей, про яке домовились у Стамбулі. Сьогодні – перший етап повернення з російського полону наших важкопоранених і поранених воїнів. Усі вони потребують негайної медичної допомоги. Це важливий гуманітарний акт...

Реклама:

Обміни мають продовжуватись. Робимо все, щоб знайти та повернути кожного й кожну, хто в полоні. Вдячний усім, хто допомагає".

 
ФОТО ІЗ СОЦМЕРЕЖ ПРЕЗИДЕНТА
 
фото Коордштабу

Деталі: На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, СБС, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту.

 
фото Коордштабу
 
ФОТО ІЗ СОЦМЕРЕЖ ПРЕЗИДЕНТА

Координаційний штаб уточнює, що серед визволених 10 червня захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі більше 3 років. Крім представників солдатського та сержантського складу вдалося звільнити і офіцерів.    

РЕКЛАМА:

Усі звільнені нині оборонці мають важкі поранення та тяжкі хвороби: ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частини визволених діагностований гепатит та туберкульоз.   

Їх доправлять до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень та направлять на подальше лікування і медичну реабілітацію. Усі звільнені будуть забезпечені необхідною допомогою, їм відновлять документи та виплатять належне грошове забезпечення за перебування у неволі.

 
фото Коордштабу

Дослівно Коордштаб: "Великий обмін полоненими триває. З міркувань безпеки операції точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення процесу обміну".

Що передувало: 10 червня стартував 66-ий обмін військовополоненими. В Україну з Росії повернулася перша група звільнених військовослужбовців віком до 25 років.

Передісторія:

  • На перемовинах у Стамбулі 2 червня Україна та РФ домовились про повернення "6000 на 6000" тіл загиблих солдатів. Українська та російська делегації домовились також про обмін "всіх на всіх" важкопоранених і молодих військовослужбовців віком від 18 до 25 років.
  • Президент України Володимир Зеленський повідомив, що із 6000 тіл військових, які РФ хоче передати Україні лише 15% опізнаних.
  • 6 червня Росія поширила фейк про нібито початок репатріаційних заходів, а потім заявила нібито "Україна відмовилася забирати тіла своїх громадян", Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими наголосив, що держава-агресорка спекулює на чутливій темі і запевнив, що підготовка до обміну триває.

полоненіобмін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, відеоНовий етап великого обміну: Україна повернула першу групу важкопоранених та тяжкохворих
В Україні зростає інфляція
ЄС презентував черговий пакет санкцій проти РФ
Фіцо заявив, що в авторитарних країн ефективніша економіка, ніж у демократичних
В Австрії сталась стрілянина у школі: учень відкрив вогонь у класах і скоїв суїцид
фотоРосіяни вночі пошкодили Софійський собор і Одеську кіностудію
Усі новини...
Зеленський: Україна може мобілізувати 27 тисяч осіб на місяць, тоді як РФ – 40-50 тисяч
ГУР підтвердило справжність фото з написом "Слава Росії" на тілі звільненого з полону військового
Поліцейські показали кадри удару "Шахедів" у Києві
Унаслідок ракетного удару по Одеській кіностудії знищено частину знімального комплексу
Останні новини
18:03
За інфраструктуру Telegram відповідають причетні до ФСБ особи – розслідування
17:53
Українці забезпечили 2,7% ВВП Польщі у 2024 – ООН
17:52
Що відомо про стан повітря у Києві та як захиститися від забрудників
17:50
футболНова Зеландія – Україна. Анонс матчу на Canadian Shield
17:46
Один з найдовших рейсів: "Укрзалізниця" призначає новий поїзд
17:42
фото, відеоНовий етап великого обміну: Україна повернула першу групу важкопоранених та тяжкохворих
17:38
фотоРосіяни скинули ФАБ на Куп’янськ: загинув чоловік, є постраждалі
17:33
Поліція розповіла деталі про нападника, який вчинив стрілянину в школі в Австрії
17:23
На Прикарпатті жінка втопила свою чотирирічну доньку: її мотив досі невідомий
17:15
Рекордні збитки: російська вугільна галузь йде на дно
Усі новини...
Реклама:
Реклама: