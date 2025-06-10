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Зеленський: Росія протягом місяців постійно збільшує кількість засобів ураження в ударах 

Тетяна ОлійникВівторок, 10 червня 2025, 20:45
Зеленський: Росія протягом місяців постійно збільшує кількість засобів ураження в ударах 
Володимир Зеленський. Фото - getty images

Президент України Володимир Зеленський після масованого обстрілу Києва вночі 10 червня зазначив, що Росія протягом останніх місяців постійно збільшує кількість ураження.

Джерело: звернення Зеленського 10 червня

Деталі: У зверненні Зеленський подякував всім політичним діячам, громадським лідерам, кожному медійнику – хто поширює інформацію про російські удари по Україні.

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Пряма мова: "Це життєво необхідно, щоб не було мовчання у відповідь на російську ескалацію, і це очевидно, що є ескалація. Росія протягом уже місяців постійно збільшує кількість засобів ураження в ударах. Це стійка тенденція, і це означає, що в Москві не бояться нікого у світі – нікого з тих, хто закликав до припинення вбивств і змістовних перемовин про закінчення війни. Путін хоче вбивати й надалі та користується тим, що не отримує сильної відповіді. Вашингтон вони не чують. І це багато про що говорить світові – усім".

Деталі: Президент додав, що були також доповіді військових та міністра оборони про протидію дронам, про захист від ракет – про наше зміцнення ППО.

Він додав, що росіяни знову застосували ракети з Північної Кореї – балістику, крім того, є дані щодо поширення в Північну Корею російсько-іранських дронових технологій.

Зеленський
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