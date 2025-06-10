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Зеленский: Россия в течение месяцев постоянно увеличивает количество средств поражения в ударах

Татьяна ОлейникВторник, 10 июня 2025, 20:45
Зеленский: Россия в течение месяцев постоянно увеличивает количество средств поражения в ударах
Владимир Зеленский. Фото - getty images

Президент Украины Владимир Зеленский после массированного обстрела Киева ночью 10 июня отметил, что Россия в течение последних месяцев постоянно увеличивает количество поражения.

Источник: обращение Зеленского 10 июня

Детали: В обращении Зеленский поблагодарил всех политических деятелей, общественных лидеров, каждого медийщика - кто распространяет информацию о российских ударах по Украине.

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Прямая речь: "Это жизненно необходимо, чтобы не было молчания в ответ на российскую эскалацию, и это очевидно, что есть эскалация. Россия в течение уже месяцев постоянно увеличивает количество средств поражения в ударах. Это устойчивая тенденция, и это означает, что в Москве не боятся никого в мире - никого из тех, кто призывал к прекращению убийств и содержательным переговорам об окончании войны. Путин хочет убивать и дальше и пользуется тем, что не получает сильного ответа. Вашингтон они не слышат. И это о многом говорит миру - всем".

Детали: Президент добавил, что были также доклады военных и министра обороны о противодействии дронам, о защите от ракет - о нашем укреплении ПВО.

Он добавил, что россияне снова применили ракеты из Северной Кореи - баллистику, кроме того, есть данные по распространению в Северную Корею российско-иранских дроновых технологий.

Зеленский
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