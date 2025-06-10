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Глава Пентагону заявив, що США зменшать військову підтримку України

Олег Павлюк, Євген КізіловВівторок, 10 червня 2025, 20:43
Глава Пентагону заявив, що США зменшать військову підтримку України
Фото: wikipedia.org

Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гегсет повідомив, що адміністрація президента Дональда Трампа планує скоротити бюджет безпекової допомоги Україні.

Джерело: Гегсет під час свідчень у комітеті Палати представників США у вівторок, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На запитання конгресмена від Демократичної партії Джозефа Моррела про фінансування безпекової допомоги Україні Гегсет відповів, що "бюджет на неї буде скорочено".

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"Як ви знаєте, ця адміністрація має зовсім інший погляд на цей конфлікт (війну в Україні. – Ред.). Ми вважаємо, що мирне врегулювання – в інтересах обох сторін і в інтересах нашої країни, особливо з огляду на всі протистояння у світі", – сказав глава Пентагону.

Він також заявив, що "перемога" України у війні досі не була чітко визначена, "як і шлях до неї".

"Як результат, президент Трамп дуже зацікавлений у шляху до миру, який зупинить вбивства і кровопролиття", – підсумував Гегсет.

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Як відомо, адміністрація Дональда Трампа не виділяла Україні військову допомогу після приходу до влади, але зброя в межах пакетів, оголошених попередньою адміністрацією, продовжує надходити.

Днями президент Володимир Зеленський підтвердив, що США перенаправили своїм військам на Близькому Сході компоненти, які Україна використовує для збиття російських безпілотників.

СШАУкраїнаТрампдопомога Україні
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