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Глава Пентагона заявил, что США сократят военную поддержку Украины

Олег Павлюк, Евгений КизиловВторник, 10 июня 2025, 20:43
Глава Пентагона заявил, что США сократят военную поддержку Украины
Фото: wikipedia.org

Министр обороны Соединенных Штатов Пит Хэгсет сообщил, что администрация президента Дональда Трампа планирует сократить бюджет помощи Украине в сфере безопасности.

Источник: Хэгсет во время показаний в комитете Палаты представителей США во вторник, сообщает "Европейская правда"

Детали: На вопрос конгрессмена от Демократической партии Джозефа Моррела о финансировании помощи Украине в сфере безопасности Хэгсет ответил, что "бюджет на нее будет сокращен".

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"Как вы знаете, эта администрация имеет совершенно другой взгляд на этот конфликт (войну в Украине. – Ред.). Мы считаем, что мирное урегулирование – в интересах обеих сторон и в интересах нашей страны, особенно учитывая все противостояния в мире", – сказал глава Пентагона.

Он также заявил, что "победа" Украины в войне до сих пор не была четко определена, "как и путь к ней".

"В результате президент Трамп очень заинтересован в пути к миру, который остановит убийства и кровопролитие", – подытожил Гегсет.

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Как известно, администрация Дональда Трампа не выделяла Украине военную помощь после прихода к власти, но оружие в рамках пакетов, объявленных предыдущей администрацией, продолжает поступать.

На днях президент Владимир Зеленский подтвердил, что США перенаправили своим войскам на Ближнем Востоке компоненты, которые Украина использует для сбивания российских беспилотников.

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