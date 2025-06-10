"Угорці не хочуть гинути за Україну": Орбан різко відреагував на інтервʼю Зеленського

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан різко відреагував на інтервʼю Володимира Зеленського угорському ЗМІ, в якому він зокрема звинуватив Будапешт у втручанні у внутрішні справи України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на реакцію Орбана у Facebook

Деталі: На думку премʼєра Угорщини, Зеленський "накинувся на нас, тому що угорці не хочуть гинути за Україну".

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"Ми не хочемо, щоб наші діти поверталися з фронту в трунах, і щоб гроші угорців йшли в Україну!" – додав він.

Нагадаємо, в інтервʼю угорському порталу Válasz Online Зеленський заявив, що угорський прем’єр Віктор Орбан використовує тему війни РФ проти України у своїх інтересах перед парламентськими виборами.

Глава держави також сказав, що угорська влада "десятки разів у різний спосіб" намагалась втручатись у справи України, але більшість таких випадків вирішували непублічно.

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В уряді Угорщини на це очікувано заявили, що Зеленський нібито веде відкриту агітацію за угорську опозиційну партію "Тиса" і ігнорує той факт, що членство України в ЄС не є серед національних інтересів Угорщини.

Для кращого розуміння поточного стану українсько-угорських відносин читайте статтю редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка "Український план Орбана. Як угорський лідер хоче використати Україну для перемоги на виборах".