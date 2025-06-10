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"Венгры не хотят гибнуть за Украину": Орбан резко отреагировал на интервью Зеленского

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 10 июня 2025, 22:17
Венгры не хотят гибнуть за Украину: Орбан резко отреагировал на интервью Зеленского
Орбан. Фото - getty images

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко отреагировал на интервью Владимира Зеленского венгерскому СМИ, в котором он, в частности, обвинил Будапешт во вмешательстве во внутренние дела Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на реакцию Орбана в Facebook

Детали: По мнению премьера Венгрии, Зеленский "набросился на нас, потому что венгры не хотят гибнуть за Украину".

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"Мы не хотим, чтобы наши дети возвращались с фронта в гробах, и чтобы деньги венгров шли в Украину!" – добавил он.

Напомним, в интервью венгерскому порталу Válasz Online Зеленский заявил, что венгерский премьер Виктор Орбан использует тему войны РФ против Украины в своих интересах перед парламентскими выборами.

Глава государства также сказал, что венгерские власти "десятки раз разными способами" пытались вмешиваться в дела Украины, но большинство таких случаев решались непублично.

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В правительстве Венгрии на это ожидаемо заявили, что Зеленский якобы ведет открытую агитацию за венгерскую оппозиционную партию "Тиса" и игнорирует тот факт, что членство Украины в ЕС не входит в национальные интересы Венгрии.

Для лучшего понимания текущего состояния украинско-венгерских отношений читайте статью редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко "Украинский план Орбана. Как венгерский лидер хочет использовать Украину для победы на выборах".

ОрбанВенгрияЗеленский
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