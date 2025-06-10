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Фіцо погрожує зірвати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 10 червня 2025, 22:41
Фіцо погрожує зірвати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Фіцо. Фото - getty images

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висунув умову для підтримання 18-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії, що вимагає одностайної згоди всіх держав ЄС.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Фіцо у Facebook

Деталі: За словами словацького премʼєра, його країна не підтримає 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, "якщо Європейська комісія не запропонує реального вирішення кризової ситуації, в якій опиниться Словаччина після повного припинення поставок газу, нафти та ядерного палива з Росії".

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Зазначимо, що це не перший раз, коли Фіцо погрожує заблокувати будь-які санкції, які ЄС запроваджуватиме проти Росії, якщо вони завдаватимуть шкоди національним інтересам його країни.

Нагадаємо, у вівторок Єврокомісія презентувала 18-й пакет санкцій проти Росії.

Новий пакет стосується переважно російських банків та російського енергетичного сектору, а також передбачає розширення експортних заборон та контролю і посилення заходів з протидії обходу санкцій.

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Детально про попередній, 17-й пакет санкцій ЄС проти Росії і чому їх підтримала Угорщина, читайте в статті Тетяни Висоцької і Сергія Сидоренка: Потужні, болючі та медведчуківські. Як ЄС прагне змусити Путіна до поступок силою санкцій.

СловаччинаФіцоЄСсанкції
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