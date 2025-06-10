Фицо угрожает сорвать 18-й пакет санкций ЕС против России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выдвинул условие для поддержания 18-го пакета санкций Европейского Союза против России, требующее единогласного согласия всех государств ЕС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Фицо в Facebook

Детали: По словам словацкого премьера, его страна не поддержит 18-й пакет санкций ЕС против России, "если Европейская комиссия не предложит реальное решение кризисной ситуации, в которой окажется Словакия после полного прекращения поставок газа, нефти и ядерного топлива из России".

Реклама:

Отметим, что это не первый раз, когда Фицо угрожает заблокировать любые санкции, которые ЕС введет против России, если они нанесут ущерб национальным интересам его страны.

Напомним, во вторник Еврокомиссия представила 18-й пакет санкций против России.

Новый пакет касается преимущественно российских банков и российского энергетического сектора, а также предусматривает расширение экспортных запретов и контроля и усиление мер по противодействию обходу санкций.

РЕКЛАМА:

Подробно о предыдущем, 17-м пакете санкций ЕС против России и почему их поддержала Венгрия, читайте в статье Татьяны Высоцкой и Сергея Сидоренко: Мощные, болезненные и медведчуковские. Как ЕС стремится заставить Путина на уступки силой санкций.