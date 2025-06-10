Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Фицо угрожает сорвать 18-й пакет санкций ЕС против России

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 10 июня 2025, 22:41
Фицо угрожает сорвать 18-й пакет санкций ЕС против России
Фицо. Фото - getty images

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выдвинул условие для поддержания 18-го пакета санкций Европейского Союза против России, требующее единогласного согласия всех государств ЕС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Фицо в Facebook

Детали: По словам словацкого премьера, его страна не поддержит 18-й пакет санкций ЕС против России, "если Европейская комиссия не предложит реальное решение кризисной ситуации, в которой окажется Словакия после полного прекращения поставок газа, нефти и ядерного топлива из России".

Реклама:

Отметим, что это не первый раз, когда Фицо угрожает заблокировать любые санкции, которые ЕС введет против России, если они нанесут ущерб национальным интересам его страны.

Напомним, во вторник Еврокомиссия представила 18-й пакет санкций против России.

Новый пакет касается преимущественно российских банков и российского энергетического сектора, а также предусматривает расширение экспортных запретов и контроля и усиление мер по противодействию обходу санкций.

РЕКЛАМА:

Подробно о предыдущем, 17-м пакете санкций ЕС против России и почему их поддержала Венгрия, читайте в статье Татьяны Высоцкой и Сергея Сидоренко: Мощные, болезненные и медведчуковские. Как ЕС стремится заставить Путина на уступки силой санкций.

СловакияФицоЕСсанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
"Венгры не хотят гибнуть за Украину": Орбан резко отреагировал на интервью Зеленского
фотоВ Оболонском районе столицы продолжается тушение пожара после ночной атаки
фотоЖурналисты идентифицировали военных РФ, которых лечили в Беларуси после похода на Киев
Украинец, напавший с ножом на людей в Амстердаме, был дезертиром – СМИ
Зеленский ввел в действие санкции против юридических лиц и граждан России: среди них лагерь "Артек"
За инфраструктуру Telegram отвечают лица, причастные к ФСБ – расследование
Все новости...
Словакия
Фицо заявил, что в авторитарных странах экономика более эффективна, чем в демократических
Фицо пригрозил заблокировать санкции ЕС против России
В Словакии одобрили резолюцию, чтобы уберечь РФ от новых санкций
Последние новости
23:40
футболНовая Зеландия – Украина. ОНЛАЙН
23:28
В МИД ответили Венгрии: Ставка на примитивную демонизацию Украины – проигрышная
23:27
Telegram отрицает доступ российских спецслужб к серверам
23:20
8 страхов, проживающих украинские женщины в период беременности. Разговор с перинатальными психологами
23:15
Генштаб: На фронте с начала суток произошло 167 столкновений
22:41
Фицо угрожает сорвать 18-й пакет санкций ЕС против России
22:29
Россия уничтожила главный склад производителя кофе и чая Gemini
22:22
Тысячи библиотек и музеев ждут перемен: в Министерстве культуры анонсируют масштабную реформу
22:17
"Венгры не хотят гибнуть за Украину": Орбан резко отреагировал на интервью Зеленского
21:57
Утро (не) с кофе: врач объяснила, можно ли пить кофе натощак
Все новости...
Реклама:
Реклама: