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В МЗС відповіли Угорщині: Ставка на примітивну демонізацію України – програшна

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 10 червня 2025, 23:28
В МЗС відповіли Угорщині: Ставка на примітивну демонізацію України – програшна
Георгій Тихий. Фото з сайту МЗС

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Україна погоджується з необхідністю добросусідських відносин з Угорщиною, але такі відносини мають бути обопільними.

Джерело: як повідомляє "Європейська правда", Тихий написав на Х, коментуючи заяви речника угорського уряду Золтана Ковача

Деталі: Ковач раніше у вівторок критично прокоментував інтервʼю Володимира Зеленського угорському порталу Válasz Online, звинувативши українського президента у відкритій агітації за угорську опозиційну партію "Тиса".

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Речник українського МЗС же звернув увагу, що офіційний Будапешт жодного разу не закликав Росію погодитись на припинення вогню, натомість продовжує "абсурдно звинувачувати Україну в небажанні миру".

"Комунікаційна лінія угорської влади, яка демонізує Україну та Президента Зеленського, зійшла з рейок. Там, де треба бути принциповою, угорська влада мовчить. А там, де треба шукати точки дотику – кидається безпідставними звинуваченнями", – відзначив Тихий.

На його думку, в такій атмосфері звернення української сторони до угорських ЗМІ "призводить до знервованих, ескалаційних та просто несправедливих закидів угорської влади".

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Представник зовнішньополітичного відомства на цьому тлі підкреслив бажання України мати добросусідські відносини з Угорщиною, але наголосив, що "добросусідство має бути обопільним".

"Ставка угорської влади на примітивну демонізацію України – програшна та недалекоглядна. Розраховуємо, що пошук уявних ворогів колись мине, а добросусідство двох народів залишиться", – підсумував він.

Для кращого розуміння поточного стану українсько-угорських відносин читайте статтю редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка "Український план Орбана. Як угорський лідер хоче використати Україну для перемоги на виборах".

МЗСУгорщина
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