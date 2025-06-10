В МИД ответили Венгрии: Ставка на примитивную демонизацию Украины – проигрышная

Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что Украина согласна с необходимостью добрососедских отношений с Венгрией, но такие отношения должны быть обоюдными.

Источник: об этом, как сообщает "Европейская правда", Тихий написал на Х, комментируя заявления спикера венгерского правительства Золтана Ковача

Детали: Ковач ранее во вторник критически прокомментировал интервью Владимира Зеленского венгерскому порталу Válasz Online, обвинив украинского президента в открытой агитации за венгерскую оппозиционную партию "Тиса".

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Представитель украинского МИД же обратил внимание, что официальный Будапешт ни разу не призывал Россию согласиться на прекращение огня, а вместо этого продолжает "абсурдно обвинять Украину в нежелании мира".

"Коммуникационная линия венгерской власти, которая демонизирует Украину и президента Зеленского, сошла с рельсов. Там, где нужно быть принципиальной, венгерская власть молчит. А там, где нужно искать точки соприкосновения – бросается с безосновательными обвинениями", – отметил Тихий.

По его мнению, в такой атмосфере обращение украинской стороны к венгерским СМИ "приводит к нервозным, эскалационным и просто несправедливым обвинениям венгерской власти".

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Представитель внешнеполитического ведомства на этом фоне подчеркнул желание Украины иметь добрососедские отношения с Венгрией, но отметил, что "добрососедство должно быть обоюдным".

"Ставка венгерских властей на примитивную демонизацию Украины – проигрышная и недальновидная. Рассчитываем, что поиск мнимых врагов когда-нибудь закончится, а добрососедство двух народов останется", – подытожил он.

Для лучшего понимания текущего состояния украинско-венгерских отношений читайте статью редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко "Украинский план Орбана. Как венгерский лидер хочет использовать Украину для победы на выборах".