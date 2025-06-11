Пʼять країн запровадили санкції проти ізраїльських міністрів за підбурювання до насильства в Газі

Велика Британія, Канада, Норвегія, Нова Зеландія та Австралія запровадили санкції проти двох ізраїльських міністрів – Ітамара Бен-Ґвіра та Бецалеля Смотрича – звинувативши їх у підбурюванні до насильства проти палестинців на Західному березі. США засудили цей крок та закликали скасувати санкції.

Джерело: Reuters, The Times of Israel, заява державного секретаря США Марко Рубіо в соцмережі Х

Деталі: У вівторок, 10 червня, пʼять країн оголосили про запровадження санкцій проти двох міністрів ізраїльського уряду – міністра національної безпеки Ітамара Бен-Ґвіра та міністра фінансів Бецалеля Смотрича.

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Як повідомляє Reuters з посиланням на обізнані джерела, санкції включають заборону на в’їзд та замороження активів.

У спільній заяві міністрів закордонних справ зазначено, що "Ітамар Бен-Ґвір і Бецалель Смотрич підбурювали до екстремістського насильства та серйозних порушень прав людини щодо палестинців.

"Такі дії є неприйнятними. Саме тому ми зараз вжили заходів, щоб притягнути винних до відповідальності", – наголошується у заяві.

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"Ми продовжуємо бути приголомшені стражданнями мирного населення, зокрема відмовою у наданні необхідної допомоги. Не повинно бути жодного незаконного переміщення палестинців з Гази чи в межах Західного берега, а також жодного скорочення території Смуги Гази, – йдеться у заяві.

У відповідь міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар назвав цей крок "обурливим" та повідомив, що уряд Ізраїлю проведе спеціальне засідання на початку наступного тижня, щоб ухвалити рішення щодо відповіді на "неприйнятне рішення".

"Британія вже одного разу намагалася завадити нам заселяти колиску нашої батьківщини, і вдруге ми цього не допустимо", – відреагував Смотрич.

Премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звинуватив ці країни в тому, що вони хочуть допомогти ХАМАС і "опиняються на хибному боці історії".

Різка критика також пролунала з боку США на адресу союзників.

"Ми, як і раніше, стурбовані будь-яким кроком, який ще більше ізолює Ізраїль від міжнародної спільноти. Якщо наші союзники хочуть допомогти, вони повинні зосередитися на підтримці переговорів спеціального посланника Віткоффа і підтримці Гуманітарного фонду Гази, коли мова йде про продовольство і допомогу", – заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.

Пряма мова Рубіо: "Ці санкції не сприяють зусиллям США, спрямованим на припинення вогню, повернення всіх заручників додому і припинення війни.

Ми відкидаємо будь-яке поняття еквівалентності: ХАМАС – це терористична організація, яка скоїла невимовні звірства, продовжує утримувати в заручниках невинних цивільних осіб і заважає населенню Гази жити в мирі. Ми нагадуємо нашим партнерам не забувати, хто є справжнім ворогом.

Сполучені Штати закликають до скасування санкцій і стоять пліч-о-пліч з Ізраїлем".

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