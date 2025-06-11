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Пять стран ввели санкции против израильских министров за подстрекательство к насилию в Газе

Иван ДьяконовСреда, 11 июня 2025, 02:11
Пять стран ввели санкции против израильских министров за подстрекательство к насилию в Газе
Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич. Фото: Getty Images

Великобритания, Канада, Норвегия, Новая Зеландия и Австралия ввели санкции против двух израильских министров – Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича – обвинив их в подстрекательстве к насилию против палестинцев на Западном берегу. США осудили этот шаг и призвали отменить санкции.

Источник: Reuters, The Times of Israel, заявление государственного секретаря США Марко Рубио в соцсети Х

Детали: Во вторник, 10 июня, пять стран объявили о введении санкций против двух министров израильского правительства – министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича. 

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Как сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники, санкции включают запрет на въезд и замораживание активов.

В совместном заявлении министров иностранных дел указано, что "Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич подстрекали к экстремистскому насилию и серьезным нарушениям прав человека в отношении палестинцев. 

"Такие действия являются неприемлемыми. Именно поэтому мы сейчас приняли меры, чтобы привлечь виновных к ответственности", – отмечается в заявлении.

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"Мы продолжаем быть потрясены страданиями мирного населения, в частности отказом в предоставлении необходимой помощи. Не должно быть никакого незаконного перемещения палестинцев из Газы или в пределах Западного берега, а также никакого сокращения территории Полосы Газы, – говорится в заявлении.

В ответ министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал этот шаг "возмутительным" и сообщил, что правительство Израиля проведет специальное заседание в начале следующей недели, чтобы принять решение относительно ответа на "неприемлемое решение".

"Британия уже однажды пыталась помешать нам заселять колыбель нашей родины, и второй раз мы этого не допустим", – отреагировал Смотрич.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил эти страны в том, что они хотят помочь ХАМАС и "оказываются на ложной стороне истории".

Резкая критика также прозвучала со стороны США в адрес союзников.

"Мы по-прежнему обеспокоены любым шагом, который еще больше изолирует Израиль от международного сообщества. Если наши союзники хотят помочь, они должны сосредоточиться на поддержке переговоров специального посланника Уиткоффа и поддержке Гуманитарного фонда Газы, когда речь идет о продовольствии и помощи", – заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.

Прямая речь Рубио: "Эти санкции не способствуют усилиям США, направленным на прекращение огня, возвращение всех заложников домой и прекращение войны.

Мы отвергаем любое понятие эквивалентности: ХАМАС – это террористическая организация, которая совершила неописуемые зверства, продолжает удерживать в заложниках невинных гражданских лиц и мешает населению Газы жить в мире. Мы напоминаем нашим партнерам не забывать, кто является настоящим врагом.

Соединенные Штаты призывают к отмене санкций и стоят бок о бок с Израилем".

Предыстория: 

  • Израиль начал военную операцию в Газе в ответ на атаку ХАМАС в октябре 2023 года, в результате которой, по данным израильской стороны, погибло 1 200 человек, преимущественно гражданских, а еще 251 человек был взят в заложники.
  • Операция Израиля разрушила значительную часть Газы и привела к гибели более 54 тысяч палестинцев, по данным органов здравоохранения Газы.
  • В мае лидеры Великобритании, Франции, Исландии, Ирландии, Люксембурга, Мальты, Норвегии, Словении, Испании и Канады призвали правительство израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху прекратить блокаду гуманитарной помощи в Газу, где, по словам международных экспертов, голод неизбежен, и пригрозили "конкретными действиями", если новое военное наступление не будет остановлено.

ИзраильсанкцииСектор Газавойна
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