Росія атакувала Харків "Шахедами": 2 загиблих, 57 поранених, серед них 8 дітей

У ніч на 11 червня російські війська атакували Харків 17-ма ударними безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок масованої атаки по Слобідському та Основʼянському районах загинули двоє людей, ще 57 – отримали поранення, зокрема восьмеро дітей. Пошкоджено житлові будинки, тролейбуси, дитячі майданчики та підприємства.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ДСНС

Деталі: За словами мера, атака розпочалася о 00:31 і тривала до 00:40. Росіяни спрямували 17 безпілотників-камікадзе типу "Шахед" по житлових районах Харкова.

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Терехов повідомив про прямі влучання в багатоповерхові житлові будинки, приватні оселі, дитячі майданчики, громадський транспорт та промислові об’єкти. В результаті обстрілів виникли пожежі в житлових квартирах, зруйновані дахи будівель, вигоріли автомобілі, вибуховою хвилею вибито вікна. Ударом пошкоджено тролейбуси, контактну мережу, комунальні та виробничі об’єкти.

Росія атакувала Харків "Шахедами": двоє загиблих, 37 поранених, серед них 5 дітейhttps://t.co/Xd8PcgagBE

Відео: ДСНС pic.twitter.com/hphrcikqmW — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 11, 2025

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Фото: ДСНС

Попередньо відомо про двох загиблих, ще щонайменше 54 осіб дістали поранення, серед них восьмеро дітей. Зокрема, в лікарню доставлено 2-річну дівчинку та 15-річного хлопця. Кількох людей вдалося врятувати з охоплених вогнем квартир.

Фото: ДСНС

"У Слобідському районі зафіксовані влучання ворожих БпЛА в тролейбусне депо. Дев’ятеро постраждалих були госпіталізовані, серед них двоє дітей", – повідомив голова ОВА.

Оновлено. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість поранених внаслідок атаки ворожими дронами зросла до 57, медики надають їм необхідну допомогу.