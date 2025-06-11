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Росія атакувала Харків "Шахедами": 2 загиблих, 57 поранених, серед них 8 дітей

Іван Д'яконовСереда, 11 червня 2025, 03:59
Росія атакувала Харків Шахедами: 2 загиблих, 57 поранених, серед них 8 дітей
Фото: ДСНС

У ніч на 11 червня російські війська атакували Харків 17-ма ударними безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок масованої атаки по Слобідському та Основʼянському районах загинули двоє людей, ще 57 – отримали поранення, зокрема восьмеро дітей. Пошкоджено житлові будинки, тролейбуси, дитячі майданчики та підприємства.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ДСНС

Деталі: За словами мера, атака розпочалася о 00:31 і тривала до 00:40. Росіяни спрямували 17 безпілотників-камікадзе типу "Шахед" по житлових районах Харкова.

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Терехов повідомив про прямі влучання в багатоповерхові житлові будинки, приватні оселі, дитячі майданчики, громадський транспорт та промислові об’єкти. В результаті обстрілів виникли пожежі в житлових квартирах, зруйновані дахи будівель, вигоріли автомобілі, вибуховою хвилею вибито вікна. Ударом пошкоджено тролейбуси, контактну мережу, комунальні та виробничі об’єкти.

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Фото: ДСНС
Фото: ДСНС

Попередньо відомо про двох загиблих, ще щонайменше 54 осіб дістали поранення, серед них восьмеро дітей. Зокрема, в лікарню доставлено 2-річну дівчинку та 15-річного хлопця. Кількох людей вдалося врятувати з охоплених вогнем квартир.

Фото: ДСНС
Фото: ДСНС

"У Слобідському районі зафіксовані влучання ворожих БпЛА в тролейбусне депо. Дев’ятеро постраждалих були госпіталізовані, серед них двоє дітей", – повідомив голова ОВА.

Оновлено. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість поранених  внаслідок атаки ворожими дронами зросла до 57, медики надають їм необхідну допомогу.

жертвиХарківбезпілотникиросійсько-українська війна
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