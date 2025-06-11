Россия атаковала Харьков "Шахедами": двое погибших, 54 раненых, среди них 8 детей

В ночь на 11 июня российские войска атаковали Харьков 17-ю ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате массированной атаки по Слободскому и Основянскому районам погибли два человека, еще 54 – получили ранения, в том числе 8 детей. Повреждены жилые дома, троллейбусы, детские площадки и предприятия.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, ГСЧС

Детали: По словам мэра, атака началась в 00:31 и продолжалась до 00:40. Россияне направили 17 беспилотников-камикадзе типа "Шахед" по жилым районам Харькова.

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Терехов сообщил о прямых попаданиях в многоэтажные жилые дома, частные дома, детские площадки, общественный транспорт и промышленные объекты. В результате обстрелов возникли пожары в жилых квартирах, разрушены крыши зданий, выгорели автомобили, взрывной волной выбиты окна. Ударом повреждены троллейбусы, контактная сеть, коммунальные и производственные объекты.

Росія атакувала Харків "Шахедами": двоє загиблих, 37 поранених, серед них 5 дітейhttps://t.co/Xd8PcgagBE

Відео: ДСНС pic.twitter.com/hphrcikqmW — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 11, 2025

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Фото: ГСЧС

Предварительно известно о двух погибших, еще по меньшей мере 54 человек получили ранения, среди них восемь детей. В частности, в больницу доставлены 2-летняя девочка и 15-летний парень. Нескольких людей удалось спасти из охваченных огнем квартир.

Фото: ГСЧС

"В Слободском районе зафиксированы попадания вражеских БпЛА в троллейбусное депо. Девять пострадавших были госпитализированы, среди них двое детей", – сообщил глава ОВА.