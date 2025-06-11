Росія активно перекидає озброєння до Африки: новий "Африканський корпус" замінює "Вагнера"

Москва нарощує військовий вплив у Західній Африці, доправляючи танки, артилерію та сучасні системи радіоелектронної боротьби до регіонів, де зростає вплив нового російського військового формування – "Африканський корпус".

Джерело: Associated Press

Деталі: За даними журналістів, Росія використовує вантажні судна під своїм прапором для доставки військової техніки в порти Західної Африки. Зокрема, судна Baltic Leader та Patria, що перебувають під санкціями, розвантажилися наприкінці травня в порту Конакрі (Гвінея). Техніка згодом була доставлена сухопутним маршрутом до Малі.

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Поставки включають танки, бронетранспортери, артилерію (зокрема 152-мм гармати), засоби радіоелектронної боротьби, бронемашини "Спартак", а також військову інфраструктуру, зокрема автоцистерни і човни з маркуванням російською мовою.

На супутникових знімках також зафіксували присутність винищувача Су-24 на авіабазі в Бамако. Видання зазначає, що Африканський корпус, на відміну від формально підконтрольних місцевим арміям угруповань, може мати автономну підтримку з повітря.

"Ми маємо намір розширювати нашу співпрацю з африканськими країнами в усіх сферах, з акцентом на економічне співробітництво та інвестиції. Ця співпраця включає в себе чутливі сфери, пов'язані з обороною і безпекою", – заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

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Після розпаду ПВК "Вагнер" у 2023 році та загибелі її лідера Євгена Пригожина, Кремль створив Африканський корпус – нову структуру, яка перейняла операції на континенті. За даними Європейського Союзу, він контролюється підрозділом 29155 ГРУ, який неодноразово звинувачували в операціях саботажу та замовних вбивствах у Європі.

У грудні Євросоюз ввів санкції проти командира цього підрозділу генерал-майора Андрія Авер’янова, за координацію дій Африканського корпусу.

"У багатьох африканських країнах російські сили забезпечують безпеку військових хунт, які повалили легітимні демократичні уряди, що серйозно погіршує стабільність, безпеку та демократію в цих країнах", – йдеться в рішенні ЄС щодо санкцій.

Дослівно: "Дослідники та військові чиновники заявляють, що потік зброї з Росії, схоже, сприяє зростанню впливу Африканського корпусу на тлі ослаблення "Вагнера", допомагаючи йому завоювати прихильність найманців, які залишилися лояльними до групи. Африканський корпус також проводить набір у Росії, пропонуючи виплати до 2,1 мільйона рублів і навіть земельні ділянки за підписання контракту з Міністерством оборони".