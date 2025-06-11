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Россия активно перебрасывает вооружение в Африку: новый "Африканский корпус" заменяет "Вагнера"

Иван ДьяконовСреда, 11 июня 2025, 07:06
Россия активно перебрасывает вооружение в Африку: новый Африканский корпус заменяет Вагнера
Трое российских наемников (справа) на севере Мали. Фото: AP

Москва наращивает военное влияние в Западной Африке, доставляя танки, артиллерию и современные системы радиоэлектронной борьбы в регионы, где растет влияние нового российского военного формирования – "Африканского корпуса".

Источник: Associated Press

Детали: По данным журналистов, Россия использует грузовые суда под своим флагом для доставки военной техники в порты Западной Африки. В частности, суда Baltic Leader и Patria, находящиеся под санкциями, разгрузились в конце мая в порту Конакри (Гвинея). Техника впоследствии была доставлена сухопутным маршрутом в Мали.

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Поставки включают танки, бронетранспортеры, артиллерию (в частности 152-мм пушки), средства радиоэлектронной борьбы, бронемашины "Спартак", а также военную инфраструктуру, в частности автоцистерны и лодки с маркировкой на русском языке.

На спутниковых снимках также зафиксировали присутствие истребителя Су-24 на авиабазе в Бамако. Издание отмечает, что Африканский корпус, в отличие от формально подконтрольных местным армиям группировок, может иметь автономную поддержку с воздуха.

"Мы намерены расширять наше сотрудничество с африканскими странами во всех сферах, с акцентом на экономическое сотрудничество и инвестиции. Это сотрудничество включает в себя чувствительные сферы, связанные с обороной и безопасностью", – заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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После распада ЧВК "Вагнер" в 2023 году и гибели ее лидера Евгения Пригожина, Кремль создал Африканский корпус – новую структуру, которая переняла операции на континенте. По данным Европейского Союза, он контролируется подразделением 29155 ГРУ, которое неоднократно обвиняли в операциях саботажа и заказных убийствах в Европе.

В декабре Евросоюз ввел санкции против командира этого подразделения генерал-майора Андрея Аверьянова за координацию действий Африканского корпуса.

"Во многих африканских странах российские силы обеспечивают безопасность военных хунт, которые свергли легитимные демократические правительства, что серьезно ухудшает стабильность, безопасность и демократию в этих странах", – говорится в решении ЕС о санкциях.

Дословно: "Исследователи и военные чиновники заявляют, что поток оружия из России, похоже, способствует росту влияния Африканского корпуса на фоне ослабления "Вагнера", помогая ему завоевать расположение наемников, которые остались лояльными к группе. Африканский корпус также проводит набор в России, предлагая выплаты до 2,1 миллиона рублей и даже земельные участки за подписание контракта с Министерством обороны".

АфрикаРосcия
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