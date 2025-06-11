Окупанти вдарили по Одещині: вирували пожежі, є руйнування
Середа, 11 червня 2025, 07:03
Низка дачних будинків, авто та плавзасобів пошкоджені внаслідок російських ударів по Одеській області уночі 11 червня.
Джерело: ДСНС в Telegram
Дослівно служба: "Уночі Росія атакувала Одеську область. Руйнувань та пошкоджень зазнали дачні будинки, господарчі споруди, легкові автомобілі та цивільні плавзасоби".
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Деталі: Через російську атаку спалахнули пожежі. Їх уже ліквідували.
Минулося без постраждалих.