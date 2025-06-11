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Окупанти вдарили по Одещині: вирували пожежі, є руйнування

Ірина БалачукСереда, 11 червня 2025, 07:03
Окупанти вдарили по Одещині: вирували пожежі, є руйнування
Фото ДСНС

Низка дачних будинків, авто та плавзасобів пошкоджені внаслідок російських ударів по Одеській області уночі 11 червня.

Джерело: ДСНС в Telegram

Дослівно служба: "Уночі Росія атакувала Одеську область. Руйнувань та пошкоджень зазнали дачні будинки, господарчі споруди, легкові автомобілі та цивільні плавзасоби". 

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Фото дснс

Деталі: Через російську атаку спалахнули пожежі. Їх уже ліквідували.

 
фото ДСНС

Минулося без постраждалих. 

 
фото ДСНС

Одеська областьпожежавійна
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