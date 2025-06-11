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Оккупанты ударили по Одесской области: бушевали пожары, есть разрушения

Ирина БалачукСреда, 11 июня 2025, 07:03
Оккупанты ударили по Одесской области: бушевали пожары, есть разрушения
Фото ГСЧС

Ряд дачных домов, авто и плавсредств повреждены в результате российских ударов по Одесской области ночью 11 июня.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно служба: "Ночью Россия атаковала Одесскую область. Разрушения и повреждения получили дачные дома, хозяйственные постройки, легковые автомобили и гражданские плавсредства". 

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фото ГСЧС

Детали: Из-за российской атаки вспыхнули пожары. Их уже ликвидировали. 

 
фото ГСЧС

Обошлось без пострадавших. 

 
фото ГСЧС

Одесская областьпожарвойна
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