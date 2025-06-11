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Росіяни атакували дроном авто на Запоріжжі: 2 поранених

Ірина БалачукСереда, 11 червня 2025, 07:21
Росіяни атакували дроном авто на Запоріжжі: 2 поранених
Російський дрон. Фото надане УП жителями Херсонської області

Дві людини дістали поранення внаслідок російського удару безпілотником по цивільному автомобілю у Запорізькій області вранці 11 червня.

Джерело: голова ОВА Іван Федоров в Telegram

Пряма мова очільника області: "Дві людини поранені внаслідок атаки ворожого fpv-дрона. Росіяни атакували цивільний автомобіль у Малокатеринівці".

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Деталі: За словами Федорова, автівка пошкоджена, постраждалим надають медичну допомогу.

Запорізька областьбезпілотники
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