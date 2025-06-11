Россияне атаковали дроном авто в Запорожской области: 2 раненых

Два человека получили ранения в результате российского удара беспилотником по гражданскому автомобилю в Запорожской области утром 11 июня.

Источник: глава ОГА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь главы области: "Два человека ранены в результате атаки вражеского fpv-дрона. Россияне атаковали гражданский автомобиль в Малокатериновке".

Реклама:

Детали: По словам Федорова, автомобиль поврежден, пострадавшим оказывают медицинскую помощь.