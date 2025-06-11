Россияне атаковали дроном авто в Запорожской области: 2 раненых
Среда, 11 июня 2025, 07:21
Два человека получили ранения в результате российского удара беспилотником по гражданскому автомобилю в Запорожской области утром 11 июня.
Источник: глава ОГА Иван Федоров в Telegram
Прямая речь главы области: "Два человека ранены в результате атаки вражеского fpv-дрона. Россияне атаковали гражданский автомобиль в Малокатериновке".
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Детали: По словам Федорова, автомобиль поврежден, пострадавшим оказывают медицинскую помощь.