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Россияне атаковали дроном авто в Запорожской области: 2 раненых

Ирина БалачукСреда, 11 июня 2025, 07:21
Россияне атаковали дроном авто в Запорожской области: 2 раненых
Российский дрон. Фото предоставлено УП жителями Херсонской области

Два человека получили ранения в результате российского удара беспилотником по гражданскому автомобилю в Запорожской области утром 11 июня.

Источник: глава ОГА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь главы области: "Два человека ранены в результате атаки вражеского fpv-дрона. Россияне атаковали гражданский автомобиль в Малокатериновке".

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Детали: По словам Федорова, автомобиль поврежден, пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Запорожская областьбеспилотники
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