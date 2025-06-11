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Втрати РФ у війні наблизились до мільйона у живій силі

Ірина БалачукСереда, 11 червня 2025, 07:47
Втрати РФ у війні наблизились до мільйона у живій силі
Український захисник. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

За минулу добу Сили оборони знешкодили ще 1 120 російських загарбників, загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 999 тисяч військових убитими і пораненими.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 11.06.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 999 200 (+1 120) осіб,
  • танків – 10 927 (+8) од,
  • бойових броньованих машин – 22 783 (+15) од,
  • артилерійських систем – 29 016 (+34) од,
  • РСЗВ – 1 413 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40 297 (+240) од,
  • крилатих ракет – 3 337 (+7) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 51 579 (+124) од,
  • спеціальної техніки – 3 914 (+2) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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