Втрати РФ у війні наблизились до мільйона у живій силі

За минулу добу Сили оборони знешкодили ще 1 120 російських загарбників, загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 999 тисяч військових убитими і пораненими.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 11.06.25 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 999 200 (+1 120) осіб,

танків – 10 927 (+8) од,

бойових броньованих машин – 22 783 (+15) од,

артилерійських систем – 29 016 (+34) од,

РСЗВ – 1 413 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40 297 (+240) од,

крилатих ракет – 3 337 (+7) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 51 579 (+124) од,

спеціальної техніки – 3 914 (+2) од.

Дані уточнюються.