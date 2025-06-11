Втрати РФ у війні наблизились до мільйона у живій силі
Середа, 11 червня 2025, 07:47
За минулу добу Сили оборони знешкодили ще 1 120 російських загарбників, загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 999 тисяч військових убитими і пораненими.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 11.06.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 999 200 (+1 120) осіб,
- танків – 10 927 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 22 783 (+15) од,
- артилерійських систем – 29 016 (+34) од,
- РСЗВ – 1 413 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40 297 (+240) од,
- крилатих ракет – 3 337 (+7) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 51 579 (+124) од,
- спеціальної техніки – 3 914 (+2) од.
Дані уточнюються.