Потери РФ в войне приблизились к миллиону в живой силе
Среда, 11 июня 2025, 07:47
За минувшие сутки Силы обороны обезвредили еще 1 120 российских захватчиков, всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 999 тысяч военных убитыми и ранеными.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 11.06. 25 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава – около 999 200 (+1 120) человек,
- танков – 10 927 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 22 783 (+15) ед,
- артиллерийских систем – 29 016 (+34) ед,
- РСЗО – 1 413 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 40 297 (+240) ед,
- крылатых ракет – 3 337 (+7) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 51 579 (+124) ед,
- специальной техники – 3 914 (+2) ед.
Данные уточняются.