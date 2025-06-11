Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Потери РФ в войне приблизились к миллиону в живой силе

Ирина БалачукСреда, 11 июня 2025, 07:47
Потери РФ в войне приблизились к миллиону в живой силе
Украинский защитник. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

За минувшие сутки Силы обороны обезвредили еще 1 120 российских захватчиков, всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 999 тысяч военных убитыми и ранеными.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 11.06. 25 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 999 200 (+1 120) человек,
  • танков – 10 927 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 783 (+15) ед,
  • артиллерийских систем – 29 016 (+34) ед,
  • РСЗО – 1 413 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 40 297 (+240) ед,
  • крылатых ракет – 3 337 (+7) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 51 579 (+124) ед,
  • специальной техники – 3 914 (+2) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Германия имеет доказательства планов России атаковать страны НАТО – глава BND
фото, видеоРоссия атаковала Харьков "Шахедами": 2 погибших, 60 раненых, среди них 9 детей
"Венгры не хотят гибнуть за Украину": Орбан резко отреагировал на интервью Зеленского
фотоВ Оболонском районе столицы продолжается тушение пожара после ночной атаки
фотоЖурналисты идентифицировали военных РФ, которых лечили в Беларуси после похода на Киев
Украинец, напавший с ножом на людей в Амстердаме, был дезертиром – СМИ
Все новости...
Росcия
Россия активно перебрасывает вооружение в Африку: новый "Африканский корпус" заменяет "Вагнера"
Дроны атаковали Тамбовский пороховой завод в России
Германия имеет доказательства планов России атаковать страны НАТО – глава BND
Последние новости
09:42
Россияне ударили по Харькову дроном "Молния"
09:35
В Харькове уже трое погибших
09:10
Цены на нефть отреагировали на результаты торговых переговоров между США и Китаем
09:08
OpenAI запустила o3-pro – свою самую мощную модель ИИ
09:07
У Трампа тайно отправят в Гунтанамо тысячи мигрантов, включая украинцев – WP
08:57
Еврокомиссия обновила список стран с потенциально высоким риском отмывания денег
08:43
футболУкраина обыграла Новую Зеландию на товарищеском турнире Canadian Shield
08:42
фото Оккупанты уничтожили здание и сельхозинвентарь предприятия на Днепропетровщине – ОВА
08:40
текстПартия на миллион. Как в Украине продают политические проекты
08:20
На фронте 220 боев, половина из которых произошла на Покровском и еще 2-х направлениях
Все новости...
Реклама:
Реклама: